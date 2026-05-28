Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 28 maggio: numeri vincenti

Introduzione
Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 28 maggio.
Quello che devi sapere
Il gioco del Lotto
Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.
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I numeri del Lotto del 28 maggio
Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 29 maggio 2026:
La serie fortunata del 10eLotto
All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.
Il 10eLotto di giovedì 28 maggio
I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 28 maggio sono:
2-3-6-7-16-18-19-21-22-25-46-49-54-59-63-73-75-80-88-89
Numero oro: 18
Doppio oro: 18-25
Extra: 1-5-8-10-20-23-34-37-53-56-58-66-74-86-90
Superenalotto, come funziona?
Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:
- due numeri;
- tre numeri;
- quattro numeri;
- cinque numeri;
- cinque numeri più il numero jolly (5+1);
- tutti i sei numeri.
Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.
Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.
Superenalotto, jackpot e numeri del 28 maggio
Ecco i numeri estratti il 28 maggio 2026:
La combinazione vincente è: 22 - 74 - 78 - 36 - 33 - 86
Il numero Jolly è: 81
Il numero Superstar è: 34
Jackpot Superenalotto del 28-05-2026: 170.800.000 euro
Jackpot del prossimo Superenalotto del 29-05-2026: 171.500.000 euro
I numeri ritardatari del Lotto
Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 29 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.
I numeri ritardatari in assoluto:
• Napoli 40 (manca da 115 estrazioni)
• Cagliari 41 (manca da 108 estrazioni)
• Bari 67 (manca da 103 estrazioni)
• Napoli 1 (manca da 94 estrazioni)
• Torino 65 (manca da 93 estrazioni)
• Roma 17 (manca da 93 estrazioni)
• Torino 49 (manca da 92 estrazioni)
• Bari 66 (manca da 91 estrazioni)
• Genova 66 (manca da 90 estrazioni)
• Torino 88 (manca da 88 estrazioni)
Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:
• Bari 67 (manca da 103 estrazioni) - 66 (da 91) - 10 (da 82)
• Cagliari 41 (manca da 108 estrazioni) - 12 (da 66) - 27 (da 57)
• Firenze 28 (manca da 78 estrazioni) - 3 (da 52) - 4 (da 48)
• Genova 66 (manca da 90 estrazioni) - 6 (da 80) - 3 (da 64)
• Milano 77 (manca da 87 estrazioni) - 88 (da 71) - 15 (da 69)
• Napoli 40 (manca da 115 estrazioni) - 1 (da 94) - 81 (da 60)
• Palermo 90 (manca da 85 estrazioni) - 6 (da 74) - 30 (da 73)
• Roma 17 (manca da 93 estrazioni) - 21 (da 64) - 77 (da 58)
• Torino 65 (manca da 93 estrazioni) - 49 (da 92) - 88 (da 88)
• Venezia 30 (manca da 62 estrazioni) - 31 (da 61) - 63 e 39 (da 60)
• Nazionale 58 (manca da 63 estrazioni) - 57 (da 61) - 49 (da 60)
I numeri ritardatari del Superenalotto
I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 29 maggio sono:
- 70 (da 102) - 75 (da 64) - 76 (da 57) - 23 (da 49) - 4 (da 48) - 88 (da 43)
Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record