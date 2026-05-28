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Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 28 maggio: numeri vincenti

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©Ansa

Introduzione

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato a partire dalle ore 20. È possibile giocare per tentare la fortuna fino alle 19:30 del giorno del concorso. Ecco quali sono i numeri fortunati di oggi, giovedì 28 maggio.

Quello che devi sapere

Il gioco del Lotto

Nel gioco del Lotto va indicato un numero, o una serie di numeri, compresi tra l'1 e il 90, su una delle 10 ruote - Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia - a cui si aggiunge la ruota Nazionale. Si può vincere indovinando tra i numeri estratti l'ambo, il terno, la quaterna o la cinquina, in base al tipo di giocata. L'estrazione è effettuata con un'urna meccanica che mescola le palline con un getto di aria compressa e le cattura con una nicchia rotante ai bordi dell'urna. Una sola schedina consente una vincita massima lorda di 6 milioni di euro.

 

Leggi anche:

L'estrazione del 26 maggio

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I numeri del Lotto del 28 maggio

Ecco i numeri del Lotto dell'ultima estrazione, quella di giovedì 29 maggio 2026:

 

  • Bari:             18 - 25 - 46 - 74 - 40
  • Cagliari:       21 - 3 - 75 - 5 - 11
  • Firenze:       2 - 22 - 90 - 1 - 56
  • Genova:      73 - 88 - 37 - 34 - 28
  • Milano:       21 - 75 - 56-  10 - 45
  • Napoli:        16 - 89 - 58 - 53 - 68
  • Palermo:     7 - 6 - 89 - 20 - 66
  • Roma:         49 - 54 - 8 - 37 - 83
  • Torino:        80 - 19 - 86 - 66 - 53
  • Venezia:     59 - 63 - 23 - 30 - 53
  • Nazionale:  77 - 89 - 38 - 27 - 22

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    La serie fortunata del 10eLotto

    All’estrazione del Lotto è legata anche una delle tre tipologie di 10eLotto. I 20 numeri estratti del 10eLotto corrispondono ai primi due estratti da ogni ruota del Lotto, esclusa quella Nazionale. In caso di numeri duplicati si prende il terzo, a cominciare dalla prima ruota. Il 10eLotto permette anche di giocare il Numero Oro e Doppio Oro. L’opzione Numero Oro consente di vincere se almeno uno tra i due numeri Oro estratti è presente tra quelli della propria giocata. L’opzione Doppio Oro offre la possibilità di vincere i premi Numero Oro - se almeno uno dei due numeri Oro è presente nella propria schedina di gioco - o i premi del Doppio Oro, se entrambi i numeri Oro sono presenti tra i numeri della propria giocata.

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    Il 10eLotto di giovedì 28 maggio

    I 20 numeri vincenti del 10eLotto dell’ultima estrazione del 28 maggio sono:

    2-3-6-7-16-18-19-21-22-25-46-49-54-59-63-73-75-80-88-89

     

    Numero oro: 18

     

    Doppio oro: 18-25

     

    Extra: 1-5-8-10-20-23-34-37-53-56-58-66-74-86-90

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    Superenalotto, come funziona?

    Il gioco che consente di vincere le somme più consistenti è il Superenalotto. È possibile aggiudicarsi il Jackpot indovinando:

    • due numeri;
    • tre numeri;
    • quattro numeri;
    • cinque numeri;
    • cinque numeri più il numero jolly (5+1);
    • tutti i sei numeri.

     

    Un'altra possibilità di vincere, se lo si è giocato, è data dal numero Superstar, che viene estratto separatamente rispetto alla serie da 6.

     

    Il Superenalotto, a differenza del Lotto, è un gioco a vincita variabile: il montepremi (più eventualmente il jackpot del concorso precedente) di ogni concorso viene suddiviso nelle 5 categorie di vincita e spartito in modo equo tra i vincitori delle singole categorie. In questo modo la vincita dipende dal montepremi e dal numero di altri vincitori che ci sono stati nella stessa categoria.

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    Superenalotto, jackpot e numeri del 28 maggio

    Ecco i numeri estratti il 28 maggio 2026: 

     

    La combinazione vincente è: 22 - 74 - 78 - 36 - 33 - 86

     

    Il numero Jolly è: 81

     

    Il numero Superstar è: 34

     

    Jackpot  Superenalotto del 28-05-2026: 170.800.000 euro

     

    Jackpot del prossimo Superenalotto del 29-05-2026: 171.500.000 euro

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    I numeri ritardatari del Lotto

    Per la prossima estrazione del Lotto di venerdì 29 maggio 2026, ecco qui i numeri ritardatari.

     I numeri ritardatari in assoluto:

    Napoli        40 (manca da 115 estrazioni)
    • Cagliari      41 (manca da 108 estrazioni)
    • Bari            67 (manca da 103 estrazioni)
    • Napoli        1 (manca da 94 estrazioni)
    • Torino      65 (manca da 93 estrazioni)
    • Roma         17 (manca da 93 estrazioni)
    • Torino       49 (manca da 92 estrazioni)
    • Bari           66 (manca da 91 estrazioni)
    • Genova     66 (manca da 90 estrazioni)
    • Torino       88 (manca da 88 estrazioni)

     

    Per ciascuna ruota i 3 numeri con il maggior ritardo, che non vengono estratti dal maggior numero di concorsi:


    • Bari 67 (manca da 103 estrazioni) - 66 (da 91) - 10 (da 82)
    • Cagliari 41 (manca da 108 estrazioni) - 12 (da 66) - 27 (da 57)
    • Firenze 28 (manca da 78 estrazioni) - 3 (da 52) - 4 (da 48)
    • Genova 66 (manca da 90 estrazioni) - 6 (da 80) - 3 (da 64)
    • Milano 77 (manca da 87 estrazioni) - 88 (da 71) - 15 (da 69)
    • Napoli 40 (manca da 115 estrazioni) - 1 (da 94) - 81 (da 60)
    • Palermo 90 (manca da 85 estrazioni) - 6 (da 74) - 30 (da 73)
    • Roma 17 (manca da 93 estrazioni) - 21 (da 64) - 77 (da 58)
    • Torino 65 (manca da 93 estrazioni) - 49 (da 92) - 88 (da 88)
    • Venezia 30 (manca da 62 estrazioni) - 31 (da 61) - 63 e 39 (da 60)
    • Nazionale 58 (manca da 63 estrazioni) - 57 (da 61) - 49 (da 60)

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    I numeri ritardatari del Superenalotto

    I numeri ritardatari per la prossima estrazione del Superenalotto del 29 maggio sono:

     

    • 70 (da 102) - 75 (da 64) - 76 (da 57) - 23 (da 49) - 4 (da 48) - 88 (da 43)

     

    Per approfondire: Superenalotto, le 10 vincite record

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