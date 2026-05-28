Oggi vi sentite leggeri, brillanti e pieni di entusiasmo, con una grande voglia di vivere tutto con ironia e curiosità. In amore il cuore si accende facilmente, regalando emozioni intense sia a chi è in coppia sia a chi desidera nuove conoscenze. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e riconoscimenti, mentre la fortuna vi accompagna nelle questioni che desideravate finalmente sistemare.

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