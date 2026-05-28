Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 maggio segno per segno

Lifestyle

Introduzione

Al via ecco una nuova giornata da vivere al meglio: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno in positivo? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 maggio.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata porta energia positiva e una maggiore serenità interiore, aiutandovi a ritrovare equilibrio nei rapporti e nelle emozioni. In amore cercate sentimenti sinceri e profondi, mentre nel lavoro emerge una forte capacità di collaborazione e sintonia con chi vi circonda. La fortuna cresce attraverso il movimento, il contatto con la natura e nuove esperienze stimolanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Oggi vi sentite leggeri, brillanti e pieni di entusiasmo, con una grande voglia di vivere tutto con ironia e curiosità. In amore il cuore si accende facilmente, regalando emozioni intense sia a chi è in coppia sia a chi desidera nuove conoscenze. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e riconoscimenti, mentre la fortuna vi accompagna nelle questioni che desideravate finalmente sistemare.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
pubblicità

GEMELLI

La giornata vi regala intuizioni preziose e una mente aperta, pronta a comprendere meglio persone e situazioni. In amore c’è voglia di leggerezza, incontri e nuove emozioni che possono sorprendere piacevolmente. Nel lavoro affrontate gli impegni con entusiasmo e determinazione, mentre la fortuna si ritrova nei piccoli momenti di libertà e benessere personale.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

Oggi sentite crescere una forza interiore che vi rende più consapevoli e sicuri delle vostre scelte. In amore le emozioni tornano protagoniste, con un desiderio forte di vivere sentimenti autentici e spontanei. Sul lavoro sapete muovervi con intelligenza e discrezione, mentre la fortuna vi invita a rallentare e ritrovare serenità nelle cose semplici.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
pubblicità

LEONE

La giornata si apre con occasioni interessanti e una forte carica di entusiasmo che vi rende irresistibili. In amore tornano passione e armonia, con incontri o momenti intensi che scaldano il cuore. Nel lavoro siete determinati e pronti a valorizzare ciò che avete costruito, mentre la fortuna vi sostiene soprattutto quando agite con equilibrio e lucidità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Nonostante qualche piccolo ostacolo, riuscite a mantenere il controllo. In amore cercate stabilità e sicurezza, anche se qualcuno potrebbe avere ancora bisogno di tempo per capire cosa desidera davvero. Sul lavoro affrontate i cambiamenti con intelligenza, mentre la fortuna vi suggerisce di concedervi relax e momenti rigeneranti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
pubblicità

BILANCIA

La giornata favorisce il dialogo, l’equilibrio e la capacità di trovare armonia anche nelle situazioni più delicate. In amore cresce il desiderio di costruire qualcosa di concreto e sincero, lasciando spazio a emozioni più mature. Nel lavoro aumenta la stima nei vostri confronti, mentre la fortuna premia il coraggio di mettervi in gioco con fiducia.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Oggi avanzate con calma ma con grande determinazione, pronti ad accogliere cambiamenti che presto si riveleranno importanti. In amore i sogni possono diventare realtà e le emozioni si fanno più profonde e coinvolgenti. Sul lavoro sapete attendere il momento giusto senza forzare nulla, mentre la fortuna vi accompagna nei progetti condivisi e nelle nuove esperienze.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

 

8/12
pubblicità

SAGITTARIO

La giornata vi dona energia, ottimismo e una forte voglia di vivere emozioni autentiche accanto alle persone che amate. In amore siete affascinanti e pronti a mettervi in gioco con entusiasmo, regalando momenti intensi e speciali. Nel lavoro si aprono occasioni interessanti e collaborazioni positive, mentre la fortuna cresce grazie alla vostra intraprendenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

Oggi vi sentite più solidi e determinati, pronti a costruire passo dopo passo qualcosa di importante per il vostro futuro. In amore lasciate emergere un fascino elegante e discreto che conquista senza sforzo. Nel lavoro dimostrate leadership e affidabilità, mentre la fortuna vi incoraggia a credere nei risultati che stanno lentamente prendendo forma.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
pubblicità

ACQUARIO

La giornata scorre con leggerezza e creatività, accompagnata da intuizioni che vi aiutano a fare chiarezza nelle vostre scelte. In amore siete combattuti tra ragione e sentimento, ma il desiderio di vivere qualcosa di autentico diventa sempre più forte. Nel lavoro arrivano conferme positive, mentre la fortuna vi invita a evitare eccessi e a mantenere equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

Oggi è importante mantenere calma e lucidità, senza lasciarvi influenzare troppo dalle parole o dalle tensioni esterne. In amore riuscite a distinguere con maggiore chiarezza chi merita davvero il vostro affetto, vivendo emozioni sincere e profonde. Sul lavoro si apre una fase intensa e dinamica, mentre la fortuna vi premia quando scegliete prudenza e semplicità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

12/12
pubblicità

Leggi anche

Lifestyle

Bambini al mare, le spiagge scelte dai pediatri: le Bandiere verdi

Lifestyle

Oroscopo del giorno, le previsioni del 27 maggio segno per segno

Lifestyle

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 26 maggio: i numeri vincenti

Lifestyle

Oroscopo di giugno 2026, le previsioni e i consigli mensili

Lifestyle

World Aperitivo Day, dove celebrare l'happy-hour in Italia