Per il Toro giugno porta energia, voglia di costruire e desiderio di raccogliere i risultati degli sforzi fatti negli ultimi mesi. In amore cresce il bisogno di autenticità e stabilità, con incontri e momenti intensi favoriti dal cielo; sul lavoro il periodo è produttivo e concreto, mentre la fortuna accompagna le scelte più ponderate e mature.

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