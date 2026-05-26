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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 26 maggio

Lifestyle

Introduzione

Al via ecco una nuova giornata da vivere al top: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti sorprenderanno in positivo? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 26 maggio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata porta energia, voglia di emergere e grande determinazione nel raggiungere i propri obiettivi. In amore si avverte il desiderio di costruire qualcosa di più stabile e autentico, lasciando spazio a relazioni mature. Il lavoro favorisce nuove occasioni e cambiamenti positivi, mentre la fortuna sostiene risultati e soddisfazioni personali.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

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TORO

Oggi sarà importante trovare il giusto equilibrio tra ambizione e buon senso, evitando inutili rigidità. In amore cresce il desiderio di mettersi in gioco e vivere emozioni più sincere e spontanee. Sul lavoro servirà dosare meglio le energie, mentre la fortuna accompagna progetti e decisioni legate al futuro.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

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GEMELLI

La giornata stimola intuizione, sensibilità e voglia di creare armonia nei rapporti quotidiani. In amore prevalgono prudenza e sincerità, con emozioni che maturano lentamente ma in modo profondo. Il lavoro premia dinamismo e capacità comunicative, mentre la fortuna invita a gestire tutto con maggiore attenzione e lungimiranza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

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CANCRO

Giornata positiva e ricca di stimoli, ideale per rimettere ordine in alcune situazioni rimaste in sospeso. In amore cresce il desiderio di vivere emozioni intense e di dare più spazio alla fantasia e alla passione. Il lavoro favorisce cambiamenti importanti e nuove possibilità, mentre la fortuna accompagna intuizioni e occasioni promettenti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Cancro

4/12
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LEONE

L’umore potrebbe alternare entusiasmo e nervosismo, soprattutto nei rapporti familiari più delicati. In amore non mancano emozioni forti e incontri capaci di sorprendere, anche se servirà evitare reazioni impulsive. Sul lavoro arrivano riconoscimenti e sostegno da persone influenti, mentre la fortuna richiede prudenza nelle scelte più azzardate.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

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VERGINE

La giornata richiede pazienza e capacità di adattamento di fronte a piccoli imprevisti o cambiamenti inattesi. In amore cresce il bisogno di autenticità e coinvolgimento, con emozioni da vivere senza troppe paure. Sul lavoro possono arrivare occasioni interessanti da cogliere con attenzione, mentre la fortuna consiglia moderazione ed equilibrio.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Il clima generale appare più sereno e stabile, permettendo di affrontare tutto con maggiore lucidità. In amore si rafforzano dialogo, intesa e complicità, favorendo momenti di profonda armonia. Sul lavoro emerge il lato più generoso e collaborativo, mentre la fortuna coincide soprattutto con tranquillità e benessere interiore.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

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SCORPIONE

La giornata favorisce crescita personale e una maggiore comprensione di chi sta intorno. In amore sarà importante evitare toni troppo duri e lasciare spazio alla comprensione reciproca. Sul lavoro arrivano stimoli nuovi e incarichi più coinvolgenti, mentre la fortuna invita a evitare rischi e decisioni impulsive.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

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SAGITTARIO

Oggi prevalgono lucidità e maturità, qualità che aiutano a fare chiarezza su situazioni importanti. In amore il cuore cerca emozioni intense e sincere, con possibilità di vivere passioni profonde o nuove esperienze. Sul lavoro è meglio rimandare scelte decisive, mentre la fortuna suggerisce prudenza e cautela.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

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CAPRICORNO

La giornata spinge a riflettere con maggiore realismo su obiettivi e priorità personali. In amore cresce il bisogno di emozioni autentiche e di relazioni vissute con intensità e delicatezza. Sul lavoro possono arrivare riconoscimenti significativi, mentre la fortuna favorisce iniziative ben studiate e scelte coraggiose.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

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ACQUARIO

Oggi sarà importante dedicare più attenzione alle persone vicine e alle esigenze familiari. In amore il dialogo aiuta a rafforzare l’intesa e a vivere relazioni più leggere e spontanee. Sul lavoro emergono ottime capacità di mediazione e adattamento, mentre la fortuna porta maggiore serenità nelle questioni pratiche.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

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PESCI

La giornata invita a rinnovarsi e ad affrontare i cambiamenti con maggiore fiducia nelle proprie capacità. In amore sarà utile capire cosa merita davvero spazio e cosa invece appartiene al passato. Il lavoro richiede impegno e spirito d’iniziativa, mentre la fortuna premia organizzazione e scelte più attente.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Pesci

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