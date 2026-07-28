Oroscopo del giorno, le previsioni del 28 luglio segno per segno

Introduzione
Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità interessanti? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 28 luglio.
Quello che devi sapere
ARIETE
Oggi cresce l’entusiasmo e torna una voglia di vivere più intensa. In amore vi sentite amati, ammirati e pronti a ricambiare con slancio. Sul lavoro può arrivare una proposta interessante, mentre la fortuna vi invita a valutare con calma un’occasione importante.
TORO
Comunicazione e sensibilità vi aiutano a vivere meglio i rapporti. In amore cresce il desiderio di tenerezza e romanticismo. Sul lavoro serve pazienza, senza pretendere risultati immediati, mentre la fortuna sostiene benessere e serenità personale.
GEMELLI
La giornata vi spinge a raccogliere i frutti delle scelte recenti. In amore passione e sentimenti sinceri possono prendere più spazio. Sul lavoro meglio evitare giudizi troppo severi, mentre la fortuna favorisce movimento, energia e cura di voi stessi.
CANCRO
Socievolezza e dolcezza vi aiutano a creare ponti anche nelle situazioni più delicate. In amore serve evitare forzature e mantenere più equilibrio. Sul lavoro creatività e intuizione possono portarvi buoni risultati, mentre la fortuna sostiene una scelta da valutare con attenzione.
LEONE
Lucidità e voglia di divertirvi rendono la giornata più brillante. In amore possono arrivare novità, ma serve capire cosa volete davvero costruire. Sul lavoro vi muovete con rigore e senso pratico, mentre la fortuna vi rende più decisi davanti a una questione familiare.
VERGINE
Allegria e spirito leggero vi aiutano ad affrontare la giornata con più naturalezza. In amore flirt e complicità possono rendere il clima più piacevole. Sul lavoro collaborazione e capacità persuasiva vi favoriscono, mentre la fortuna sostiene una proposta interessante.
BILANCIA
Il clima resta tranquillo, anche se qualche ambizione va ridimensionata. In amore cercate stabilità, tenerezza e una routine senza troppe scosse. Sul lavoro procedete con costanza e preparate passi futuri, mentre la fortuna arriva dal sostegno delle persone vicine.
SCORPIONE
Oggi serve guardare la realtà con più lucidità e meno illusioni. In amore alcune decisioni diventano necessarie, anche se non semplici. Sul lavoro meglio programmare con strategia prima di puntare più in alto, mentre la fortuna consiglia prudenza nelle scelte pratiche.
SAGITTARIO
Una fase serena vi permette di riprendere in mano sogni e progetti. In amore fiducia e calore umano rafforzano i legami, ma evitate eccessi. Sul lavoro arrivano impegni importanti e possibilità di crescita, mentre la fortuna sostiene un progetto solido.
CAPRICORNO
Oggi riuscite a chiarire situazioni delicate e a prepararvi a nuove iniziative. In amore chiedete più attenzione, ma senza irrigidirvi troppo. Sul lavoro arrivano piccoli traguardi costruiti con pazienza, mentre la fortuna vi invita a valutare bene una proposta.
ACQUARIO
La giornata è vivace e vi aiuta a trasformare alcune situazioni a vostro favore. In amore sapete smussare gli spigoli, anche davanti a scelte non facili. Sul lavoro programmazione e buone alleanze possono portarvi soddisfazioni, mentre la fortuna richiede cautela.
PESCI
Un clima familiare più conviviale vi regala voglia di relax e leggerezza. In amore possono nascere incontri intensi e quasi inattesi. Sul lavoro gestite qualche imprevisto senza perdere lucidità, mentre la fortuna chiede attenzione nelle decisioni più delicate.