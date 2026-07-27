E secondo un’indagine di Federalberghi, sono 36,2 milioni gli italiani che trascorreranno e hanno trascorso un periodo di vacanza fuori casa tra giugno e settembre, di cui 25,7 milioni di adulti e 10,5 milioni di minori. Un viaggio così desiderato da essere programmato con un mese o due di anticipo. L'87,6% sceglierà di rimanere in Italia, consegnando alle località di mare e al mese di agosto il top delle preferenze. Per coloro che si recheranno all'estero (12,4%), a vincere sarà ancora una volta il mare (Croazia, Grecia e Spagna), seguito dalle grandi capitali europee. Il 48,5% della popolazione non farà vacanze tra giugno e settembre: si resta a casa principalmente per mancanza di liquidità (52,8%), per motivi familiari (25,7%) e per motivi di salute (24,5%).