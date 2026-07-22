Estate 2026, viaggi “last minute”: affare o inganno?

Introduzione
Marsa Alam, Tenerife o Costa Smeralda? Prenotare all'ultimo momento non premia allo stesso modo ovunque. Un'analisi del motore di ricerca cozycozy su prezzi e disponibilità per gli affezionati delle prenotazioni dell’ultimo minuto, mostra dove prenotare sotto data può ancora convenire e dove, invece, il prezzo medio rischia di ingannare. “Il vero last minute non è semplicemente prenotare tardi: è sapere dove cercare - spiega Clio Stecca, Marketing Manager di cozycozy -. I dati mostrano che alcune destinazioni mantengono ancora un buon equilibrio tra prezzo e disponibilità, mentre altre sembrano convenienti solo finché non si guarda quanta offerta è rimasta davvero. Quando le decisioni si prendono all'ultimo e la disponibilità cambia di ora in ora, avere un solo posto dove confrontare tutte le opzioni è semplicemente più comodo che aprire venti tab del browser mentre il countdown per la partenza corre".
Quello che devi sapere
Last minute: da piano B a strategia di viaggio
Guidato dal bisogno di flessibilità e dalla ricerca di mete sicure, il mercato dei viaggi per questa estate evidenzia un forte ritorno delle prenotazioni last minute e di prossimità.
Nel 2026 chi decide dove andare guardando le previsioni del meteo tre giorni prima della partenza non è più una minoranza sfortunata: la prenotazione a ridosso della partenza non è più solo un piano B, ma una vera strategia di viaggio, alimentata da prezzi che cambiano di continuo e da un contesto che spinge molti a rimandare la decisione “ancora un po'”. Una precisazione però è d'obbligo: partire all'ultimo momento non significa automaticamente risparmiare. Su alcune destinazioni è una mossa vincente, su altre è semplicemente l'unica opzione rimasta, e costa pure di più. Non è solo un luogo comune, i dati lo confermano: i viaggi si stanno accorciando e le prenotazioni si spostano sempre più a ridosso della partenza. La vacanza lunga lascia spazio a una serie di smart break distribuiti nell'anno, mentre la voglia di partire resta altissima: si aspetta, si controlla e si prenota di corsa quando l'offerta giusta si presenta.
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Dall'Egitto al Montenegro
Per capire dove convenga ancora aspettare, cozycozy ha analizzato prezzi medi e disponibilità residua in alcune destinazioni rilevanti per i viaggiatori italiani nel periodo 1-8 agosto 2026, per 2 persone.
- L'Egitto ad agosto resta una delle poche aree dove prezzo medio e disponibilità residua mantengono ancora un equilibrio interessante. Tra le mete analizzate, Marsa Alam emerge come una delle opzioni più forti: prezzo medio di 60,79 euro a notte e disponibilità residua pari al 20,4% dell'offerta totale. Anche Sharm el Sheikh resta interessante, con 176,54 euro a notte e disponibilità residua all'8,8%.
- Il caso più controintuitivo è Tenerife: con 148,10 euro a notte è una delle mete più accessibili del campione, ma la disponibilità residua è quasi esaurita, appena 0,4%. Tradotto: il prezzo medio è interessante, ma il margine per trovare davvero un buon alloggio a ridosso della partenza è molto ridotto.
- Grecia e isole restano gettonatissime, ma la differenza la fa la destinazione specifica. Santorini registra 242,17 euro a notte e disponibilità residua all'8,3%; Creta ha oltre 5.400 alloggi ancora disponibili, ma in proporzione all'offerta totale la disponibilità residua è del 6,3%. Kos, invece, appare più critica: 272,29 euro a notte e disponibilità residua al 3,7%.
- Chi cerca alternative alla Croazia più affollata può guardare a Montenegro e Albania, ma senza aspettare troppo. Kotor registra 166,98 euro a notte e disponibilità residua al 5,5%; Ksamil si attesta a 171,94 euro a notte, ma con disponibilità residua più bassa, al 3,2%.
- Per chi preferisce evitare il caldo estremo, restano da considerare anche alcune capitali del Nord e dell'Est Europa (da Lubiana a Cracovia, fino a Tallinn, Copenaghen ed Edimburgo), ma in questo caso la convenienza va verificata destinazione per destinazione.
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Last minute in Italia: dalla Costa Smeralda alla Costa dei Trabocchi
- La Costa Smeralda è la destinazione più cara tra quelle analizzate, con 277,54 euro a notte e disponibilità residua al 5,7%. Anche Tropea si posiziona su livelli elevati, con 255,42 euro a notte e disponibilità residua al 5,2%. Gallipoli registra 224,74 euro a notte, con disponibilità residua all'8,8%.
- Più sorprendente il dato della Costiera Amalfitana: resta cara, con 198,11 euro a notte, ma conserva una disponibilità residua del 13,3%, superiore a molte altre mete del campione.
- Tra le alternative italiane, la Costa dei Trabocchi è tra le opzioni più accessibili del campione, con 155,22 euro a notte, anche se la disponibilità residua è già contenuta, al 5,7%.
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