Estate 2026, viaggi “last minute”: affare o inganno?

Guidato dal bisogno di flessibilità e dalla ricerca di mete sicure, il mercato dei viaggi per questa estate evidenzia un forte ritorno delle prenotazioni last minute e di prossimità.

Nel 2026 chi decide dove andare guardando le previsioni del meteo tre giorni prima della partenza non è più una minoranza sfortunata: la prenotazione a ridosso della partenza non è più solo un piano B, ma una vera strategia di viaggio, alimentata da prezzi che cambiano di continuo e da un contesto che spinge molti a rimandare la decisione “ancora un po'”. Una precisazione però è d'obbligo: partire all'ultimo momento non significa automaticamente risparmiare. Su alcune destinazioni è una mossa vincente, su altre è semplicemente l'unica opzione rimasta, e costa pure di più. Non è solo un luogo comune, i dati lo confermano: i viaggi si stanno accorciando e le prenotazioni si spostano sempre più a ridosso della partenza. La vacanza lunga lascia spazio a una serie di smart break distribuiti nell'anno, mentre la voglia di partire resta altissima: si aspetta, si controlla e si prenota di corsa quando l'offerta giusta si presenta.

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