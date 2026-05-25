Per Marco Gioieni, amministrato delegato di Allianz Partners Italia, l’analisi esclude un calo della domanda di viaggi e mostra piuttosto un’evoluzione “nel modo” di rilassarsi. “Anche di fronte alle pressioni economiche e all’incertezza globale, le vacanze rimangono una risorsa imprescindibile per il benessere e il rinnovamento personale”, afferma Gioieni. E sulle tendenze emerse dall’indagine aggiunge: “Anziché fare un passo indietro, i consumatori si stanno adattando. Stanno scegliendo destinazioni più vicine a casa, gestendo i propri budget con maggiore attenzione e dando priorità a viaggi significativi e incentrati sulle esperienze che giustifichino l’investimento, poiché i ricordi e i benefici per il benessere sono inestimabili”.

Per approfondire: Consumi, come sta cambiando la spesa degli italiani: meno acquisti, ma viaggi resistono