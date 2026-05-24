Il rinvio risponde in primo luogo alle richieste presentate dalle categorie produttive e dai rappresentanti di Partite Iva e professionisti. Nei giorni scorsi, cinque associazioni di settore - Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti – hanno scritto una lettera al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e al suo vice, Maurizio Leo, con la richiesta di dilatare i tempi in conseguenza del ritardo nella pubblicazione, il 13 maggio scorso, del software “Il tuo ISA 2026 Cpb” da parte dell’Agenzia delle Entrate.

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