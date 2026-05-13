La Consulta nazionale dei Caf ribadisce che in passato, quando sono state ipotizzate misure simili, i principi di retroattività “sono stati esplicitamente esclusi”. Questa volta, durante l’iter di approvazione della legge di Bilancio (e poi del Milleproroghe), era stata avviata un’interlocuzione istituzionale con esponenti politici e rappresentanti dell’esecutivo: “L’emendamento relativo ai Caf è rimasto in discussione fino alla scelta del ricorso al voto di fiducia ed è stato poi trasformato in un ordine del giorno approvato”, spiegano i Caf.