I coniugi possono scegliere la presentazione congiunta del 730 quando entrambi possiedono redditi compatibili con questo modello e almeno uno dei due ha i requisiti per utilizzarlo. Anche se negli anni precedenti era stata inviata una dichiarazione unica, l’Agenzia continua comunque a predisporre due modelli distinti. Uno dei due coniugi assume il ruolo di “dichiarante”, mentre l’altro viene indicato come “coniuge”. Dopo aver completato il proprio 730, il dichiarante può unire la dichiarazione a quella del partner selezionando l’apposita opzione dedicata alla dichiarazione congiunta. Tutti i dati confluiscono così in un unico modello consultabile soltanto nell’area personale del dichiarante. Da quest’anno la procedura può essere effettuata anche tramite una persona di fiducia, purché autorizzata da entrambi i coniugi ad accedere alle rispettive dichiarazioni precompilate. Non è invece ammessa la presentazione congiunta per dichiarazioni relative a minori, persone incapaci o nei casi in cui il coniuge sia deceduto prima dell’invio della documentazione fiscale.