Nella categoria di lavoratori inclusi dall'Ape sociale sono inoltre inclusi artigiani e operai specializzati, lavoratori agricoli, conduttori di impianti e macchinari impiegati in attività di estrazione o di prima lavorazione dei minerali, così come operatori di impianti industriali per la trasformazione dei metalli, del legno, della carta e dei materiali chimici. Rientrano anche i lavoratori impegnati nella produzione di energia, nel trattamento dei rifiuti e delle acque, gli operatori di mulini e impastatrici, il personale addetto a impianti di lavorazione termica dei minerali, gli operai semi qualificati impiegati nella produzione in serie e nel montaggio, oltre ai conduttori di macchinari fissi in agricoltura e nell’industria alimentare. Sono compresi inoltre i conducenti di veicoli e macchinari mobili, il personale non qualificato addetto alla movimentazione e alla consegna delle merci, gli addetti ai servizi di pulizia in uffici, alberghi, navi, ristoranti e spazi pubblici, i portantini e le professioni assimilate, e infine anche le professioni non qualificate nei settori dell’agricoltura, della manutenzione del verde, dell’allevamento, della silvicoltura, della pesca, della manifattura, dell’estrazione mineraria e delle costruzioni.

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