Introduzione

Con l’ordinanza n. 10542 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione è tornata a intervenire sul tema della decorrenza della pensione di vecchiaia e sul diritto agli arretrati, chiarendo in modo più netto le conseguenze derivanti dalla presentazione tardiva della domanda. La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato nella giurisprudenza previdenziale: il semplice raggiungimento dell’età pensionabile e dei requisiti contributivi non è sufficiente a far partire automaticamente il pagamento dell’assegno. È sempre necessaria un’istanza formale rivolta all’ente previdenziale. Ecco cosa sapere.