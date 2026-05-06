La quattordicesima mensilità rappresenta una forma di retribuzione differita: si tratta cioè di un compenso aggiuntivo che viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti solo quando è previsto dal Contratto collettivo nazionale (Ccnl) o da accordi individuali, e ai pensionati che rispettano determinati requisiti. Si tratta, in sostanza, di una mensilità extra che viene corrisposta tra giugno e luglio, inserita in busta paga oppure nel cedolino pensionistico. A differenza della tredicesima, che è obbligatoria per tutti i dipendenti, questa voce non è automatica e non riguarda l’intera platea.

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