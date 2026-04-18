Isopensione 2026, perché è importante la scadenza del 30 novembre?

Il primo passo è la stipula di un accordo tra azienda e sindacati, in cui vengono individuati i dipendenti interessati dall’esodo. Successivamente, il lavoratore può decidere liberamente se aderire o meno, spesso valutando anche eventuali incentivi economici. È fondamentale verificare di possedere tutti i requisiti richiesti, ossia che il diritto alla pensione maturi entro il periodo massimo coperto dall’isopensione. Una volta accettata l’uscita, sarà l’azienda a gestire gli adempimenti con l’Inps, inclusa la domanda e le garanzie finanziarie necessarie. Il lavoratore dovrà però controllare che la propria posizione contributiva sia corretta e aggiornata. Infine, al termine del periodo di accompagnamento, non è previsto il passaggio automatico alla pensione: sarà quindi necessario presentare apposita domanda all’Inps per evitare interruzioni tra l’assegno di esodo e la pensione definitiva.