Come andare in pensione nel 2026, ecco quali sono le diversi opzioni

La Legge di Bilancio per il 2026 ha inoltre prorogato la misura che prevede un ammortizzatore sociale fino alla pensione per le persone che hanno almeno 63 anni e 5 mesi di età e sono in una situazione di disagio, a patto che abbiano maturato almeno 30 anni di contributi: la misura riguarda i licenziati, i care giver o le persone che abbiano almeno il 74% di invalidità. Questo strumento è a disposizione anche delle persone impegnate in attività gravose, se hanno versato almeno 36 anni di contributi. La soglia massima per l’assegno è di 1.500 euro, e non è prevista la tredicesima. Possono utilizzare la misura le persone nate entro luglio 1963.