Manovra, dall'Irpef alle pensioni: chi ci guadagna e chi ci perde?

La riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35 al 33% rappresenta uno degli interventi più simbolici della Manovra e consolida la strategia del governo di riduzione del prelievo sul ceto medio avviata nel 2025. Il beneficio, che vale circa 3 miliardi, si traduce in un incremento netto annuo in busta paga compreso tra poche decine e alcune centinaia di euro per oltre 13 milioni di contribuenti. A guadagnarci sono soprattutto lavoratori dipendenti e autonomi con redditi fino a 50 mila euro, mentre a perdere terreno sono i contribuenti più abbienti, penalizzati dalla rimodulazione delle detrazioni sopra i 200 mila euro, che riduce i vantaggi fiscali per i redditi elevati.

