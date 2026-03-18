Prezzo carburanti, governo studia nuovo bonus e sgravi per le imprese

Tra le ipotesi sondate rispunta anche quella di una tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Questa volta a rilanciarla è il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Abbiamo tassato le banche, possiamo anche tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere" ha detto, aprendo così a un nuovo intervento "fiscale o normativo" contro le speculazioni, dopo aver convocato in prefettura a Milano proprio oggi, 18 marzo, 14 compagnie di settore, tra le quali Eni, Ip, Tamoil, Q8, le pompe bianche e altri operatori. "Se c'è qualcuno che sta speculando non sono disponibile a tollerarlo", assicura il leader della Lega.