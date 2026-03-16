Prezzo benzina e diesel, aumenti record: gasolio sopra i 2 euro

Parlando della questione del caro carburanti, il segretario all'Energia statunitense Chris Wright ha dichiarato che c'è "un'ottima possibilità" che i prezzi della benzina possano scendere sotto i 3 dollari al gallone entro l'estate e che l'amministrazione Usa è intenzionata a portarli a livelli pre-bellici in tempo per i viaggi estivi. Parlando al programma "Meet the Press" della Nbc, Weight ha riconosciuto che gli automobilisti statunitensi stanno "avvertendo" l'aumento dei prezzi alla pompa e ha previsto che "lo sentiranno per qualche altra settimana". Tuttavia, una volta finita la guerra in Iran, "andremo verso un mondo più abbondante di energia, più accessibile in termini di energia e meno rischioso per i soldati americani e il commercio in Medio Oriente", ha proseguito Wright, aggiungendo che "non ci sono garanzie in guerra".