Fisco, possibili controlli su prelievi o versamenti: quali sono le operazioni a rischioEconomia
Introduzione
Per milioni di cittadini italiani, effettuare un prelievo al bancomat o depositare denaro sul conto corrente rappresenta un gesto abituale. Nonostante ciò, alcune operazioni possono attirare l’attenzione dell’amministrazione fiscale quando appaiono poco compatibili con il profilo economico del contribuente oppure risultano prive di motivazioni chiare. In determinate circostanze, la mancanza di spiegazioni convincenti può dare origine anche ad accertamenti e sanzioni anche molto onerose. Ecco cosa sapere.
Quello che devi sapere
Cosa valuta il Fisco
La normativa italiana garantisce libertà nell’utilizzo del proprio denaro, ma richiede al tempo stesso trasparenza nelle movimentazioni finanziarie. Versamenti e ritiri di contante non vengono puniti automaticamente, tuttavia possono diventare oggetto di verifica se considerati insoliti, ripetuti o non coerenti con i redditi dichiarati. Quando emergono dubbi, l’Agenzia delle Entrate ha la possibilità di chiedere chiarimenti al contribuente, invitandolo a dimostrare da dove provengano le somme o quale sia stata la loro destinazione.
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Carte e bancomat usati senza autorizzazione
Tra gli illeciti più diffusi collegati agli strumenti di pagamento rientra l’utilizzo di carte o bancomat intestati ad altri soggetti senza consenso. Il Codice penale sanziona infatti chi adopera strumenti non propri per ottenere soldi, beni o servizi senza il permesso del titolare. Le pene previste possono essere molto pesanti: si va dalla reclusione da uno a cinque anni fino a multe superiori ai mille euro. Differente, invece, il caso di chi opera con una carta autorizzata tramite delega o consenso esplicito del titolare. In quella situazione, l’uso dello strumento è consentito entro i limiti stabiliti dall’autorizzazione ricevuta.
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Quando i propri movimenti diventano sospetti
Anche chi utilizza esclusivamente il proprio conto corrente può finire sotto verifica. Prelievi particolarmente elevati o continui versamenti di contanti possono infatti essere considerati elementi da approfondire durante i controlli fiscali. Le criticità emergono soprattutto quando manca documentazione utile o il contribuente non riesce a spiegare in modo preciso l’origine del denaro movimentato. In casi simili, il Fisco può ritenere le operazioni incompatibili con quanto dichiarato ufficialmente.
Sanzioni economiche molto elevate
Se i chiarimenti forniti non vengono ritenuti sufficienti, il contribuente rischia conseguenze economiche importanti. La legge prevede infatti multe comprese tra il 5% e il 50% delle somme contestate. Questo significa che, davanti a un’operazione giudicata irregolare da 30mila euro, la sanzione potrebbe oscillare tra 1.500 e 15mila euro, in base alla gravità delle violazioni accertate. Le conseguenze possono aggravarsi ulteriormente qualora vengano ipotizzati reati o irregolarità di natura penale legate ai movimenti finanziari.
Anche le operazioni lecite vanno dimostrate
Prelevare denaro o versare contanti sul proprio conto rimane perfettamente consentito dalla legge. L’aspetto fondamentale, però, è essere in grado di giustificare ogni movimento in caso di controlli. Ricevute, contratti, documentazione bancaria, dichiarazioni e qualsiasi elemento utile a dimostrare la provenienza delle somme possono rivelarsi decisivi per evitare contestazioni future. Per questo motivo, gli esperti suggeriscono di conservare sempre traccia delle operazioni più rilevanti, soprattutto quando riguardano importi elevati o movimenti di contante poco abituali.
Il ruolo degli istituti bancari nella lotta al riciclaggio
Discorso diverso va fatto per la funzione degli stessi istituti bancari nella lotta al riciclaggio di denaro. È ormai da molto tempo che le banche sono infatti tenute per legge a collaborare con le autorità nel caso di movimenti e operazioni sospette da parte dei propri clienti. Anche qui, si parla soprattutto di versamenti e prelievi dai contorni poco chiari, che potrebbero far partire un allarme diretto sempre alla Uif. Come nel caso dei prelievi dei correntisti, non c’è un limite di importo oltre il quale le segnalazioni devono scattare per forza. Tutto dipende insomma dal quadro complessivo sulle finanze e sui redditi del cliente.
Il sistema di controlli e la presunzione fiscale
Il sistema di controlli sui conti in Italia ruota intorno alla presunzione fiscale: deve esserci, come detto, corrispondenza tra i movimenti bancari – versamenti e prelievi su tutti - e i redditi che emergono dalla dichiarazione. Se qualche autorità si rende conto che le cifre non vanno di pari passo, è probabile che prima o poi si inizi a considerare che il reddito imponibile sia diverso da quanto dichiarato, che sia a scopo di evasione o di riciclaggio. In termini giuridici, qualora si procedesse dopo il controllo, per il contribuente scatta l’inversione dell’onere della prova. Cosa significa? Se di norma spetta allo Stato provare la colpevolezza di un cittadino, perché vige la presunzione d’innocenza, in questo caso la dinamica è rovesciata e tocca al correntista dimostrare la propria innocenza. Dovrà quindi fare in modo che dalla sua posizione emerga come le somme ritenute non dichiarate siano in realtà già state tassate, in quanto parte del reddito imponibile dichiarato oppure perché esenti da tassazione.
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