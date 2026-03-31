Prelievi al bancomat, quando scattano i controlli anti evasione?

Il sistema di controlli sui conti in Italia ruota intorno alla presunzione fiscale: deve esserci, come detto, corrispondenza tra i movimenti bancari – versamenti e prelievi su tutti - e i redditi che emergono dalla dichiarazione. Se qualche autorità si rende conto che le cifre non vanno di pari passo, è probabile che prima o poi si inizi a considerare che il reddito imponibile sia diverso da quanto dichiarato, che sia a scopo di evasione o di riciclaggio. In termini giuridici, qualora si procedesse dopo il controllo, per il contribuente scatta l’inversione dell’onere della prova. Cosa significa? Se di norma spetta allo Stato provare la colpevolezza di un cittadino, perché vige la presunzione d’innocenza, in questo caso la dinamica è rovesciata e tocca al correntista dimostrare la propria innocenza. Dovrà quindi fare in modo che dalla sua posizione emerga come le somme ritenute non dichiarate siano in realtà già state tassate, in quanto parte del reddito imponibile dichiarato oppure perché esenti da tassazione.

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