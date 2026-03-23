Introduzione

I contribuenti che hanno versato più di quanto fossero tenuti a fare hanno diritto a essere rimborsati. Sono due le vie attraverso cui riottenere gli importi versati indebitamente: con la dichiarazione dei redditi o Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri, oppure presentando un’apposita istanza. Ecco cosa prevede la guida dell’Agenzia delle Entrate in questi casi.