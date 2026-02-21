Introduzione

Per versare imposte, contributi e altre somme dovute al Fisco, cittadini e soggetti con partita IVA devono utilizzare specifici strumenti: i modelli F24 e F23. Si tratta di schemi di pagamento che consentono di adempiere agli obblighi fiscali sia tramite canali digitali sia, nei casi consentiti, mediante consegna del modulo cartaceo presso banche o uffici postali. Ecco cosa sapere