Fisco, novità per le compensazioni con F24: ecco come cambiano

Il modello F24 conserva il suo ruolo di strumento unico per il pagamento di un’ampia gamma di obblighi fiscali e contributivi. Attraverso un’unica delega continuano a transitare imposte dirette e indirette, tributi locali, contributi previdenziali e assicurativi, ritenute, addizionali, oltre a sanzioni e interessi, anche in caso di ravvedimento operoso. La logica unificata resta invariata, mentre cambiano alcune regole pratiche di utilizzo.