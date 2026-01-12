La lotta al sommerso tramite controlli fiscali capillari rischia tuttavia di mettere a rischio alcune garanzie per i contribuenti. Una recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) ha invitato l’Italia a riformare le leggi che regolano l’accesso e l’esame dei dati bancari da parte dell’Agenzia delle Entrate. I giudici di Strasburgo si sono espressi sul ricorso presentato da due cittadini italiani informati dai loro istituti di credito sulla richiesta di informazioni sensibili da parte dell’ente di riscossione, come la cronologia delle transazioni e altre operazioni finanziarie.