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Bollette, il 75% degli italiani le paga puntualmente: in difficoltà i più giovani. I dati

Economia
©Ansa

Introduzione

In Italia il 75% dei consumatori riesce a pagare puntualmente tutte le bollette, un dato leggermente inferiore alla media europea, ma tra i più giovani la quota scende al 55% nella Generazione Z, segnalando difficoltà più diffuse nella gestione delle spese correnti.

 

Questo è quanto emerge dall’European Consumer Payment Report 2025 di Intrum, indagine realizzata su 20mila consumatori in 20 Paesi europei sui comportamenti di pagamento e sul benessere finanziario.

Quello che devi sapere

Maggiore vulnerabilità economica tra i giovani

Il rapporto evidenzia una maggiore vulnerabilità economica tra i giovani: il 39% della Gen Z dichiara di aver contratto debiti per imitare stili di vita visti sui social media. Nel complesso il 64% degli italiani riesce a mettere da parte risparmi per emergenze, ma il 66% si dichiara preoccupato in caso di acquisti importanti, secondo valore più elevato in Europa dopo il Portogallo.

 

Per approfondire: Bollette, il prezzo fisso di luce e gas può salire ancora?

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Le difficoltà dei più giovani

Le difficoltà della Gen Z sono legate, secondo l’indagine, a redditi mediamente più bassi, ingressi più tardivi e discontinui nel mercato del lavoro e un costo della vita più elevato rispetto alle generazioni precedenti. A questi fattori si aggiunge l’influenza dei social media: il 71% degli intervistati ritiene che le piattaforme digitali contribuiscano a creare aspettative poco realistiche sullo stile di vita, mentre il 26% afferma che la pressione legata agli stili di vita mostrati online ha avuto un impatto negativo sul proprio benessere psicologico, quota che sale al 47% tra i giovani della Gen Z.

 

Per approfondire: Bollette, cosa prevede il piano dell’Unione europea per contenere il prezzo di luce e gas

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L’educazione finanziaria

L’indagine evidenzia anche un deficit di educazione finanziaria. Solo il 21% degli italiani ritiene di aver ricevuto una buona educazione finanziaria a scuola, contro il 31% della Norvegia, prima in classifica. L’85% della Gen Z dichiara inoltre di non aver ricevuto una formazione adeguata su questi temi durante il percorso scolastico. Secondo il Money Management Index, introdotto quest’anno nel rapporto per misurare i comportamenti che favoriscono la stabilità finanziaria, l’Italia ottiene un punteggio di 81,9, in linea con la media europea ma lontano dai Paesi più resilienti.

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L’importanza dell’educazione finanziaria

"I dati dell'ultimo Ecpr ci raccontano un Paese che sta ritrovando fiducia, ma che rimane esposto a shock anche minimi," afferma Enrico Risso, amministratore delegato di Intrum Italy. "Molti italiani mostrano grande responsabilità nella gestione delle spese essenziali, ma la vulnerabilità resta elevata, soprattutto tra i giovani e tra chi non dispone di strumenti educativi adeguati. Il nostro rapporto ci indica chiaramente che introdurre l'educazione finanziaria fin dall'infanzia può innestare competenze di vita essenziali; da questo punto di vista, guardare ai modelli educativi dei Paesi nordici può rappresentare una leva strategica per crescere una cittadinanza più consapevole e preparata", aggiunge.

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L’aumento dei costi operativi per le imprese

La guerra in Medio Oriente e i rincari delle bollette preoccupano anche le imprese. A rendere più pesante il quadro è anche l'aumento dei costi operativi: nei 18 giorni successivi allo scoppio del conflitto in Iran i prezzi all'ingrosso di elettricità e gas sono saliti rispettivamente del 24% e di quasi il 33%". È l'allarme lanciato da Confesercenti, che ha elaborato, con la collaborazione di Innova, una simulazione sugli effetti dei rincari registrati nelle ultime settimane sui mercati energetici: se questi livelli dovessero mantenersi fino alla fine dell'anno, per le Pmi del commercio, del turismo e dei servizi la bolletta energetica potrebbe salire nel 2026 a 3,8 miliardi di euro, 880 milioni in più rispetto al 2025.

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A quanto arrivano i rincari

L'aumento della spesa annua medio è di quasi 1.500 euro ad attività, con grandi differenze tra i comparti: l'incremento stimato è pari a 2.700 euro per un supermercato, 529 euro per un minimarket e 109 euro circa per un piccolo esercizio al dettaglio non alimentare, mentre arriva a 1.010 euro per un bar, 1.830 euro per un ristorante, 2.723 euro per un albergo di 30 camere. Un aumento dei costi operativi che si andrebbe a sommare alla frenata dei consumi reali delle famiglie, stimata in circa 4 miliardi di euro. "Nelle attività del commercio, del turismo e dei servizi energia elettrica e gas sono costi strutturali, difficili da comprimere e impossibili da assorbire a lungo senza conseguenze", osserva presidente di Confesercenti, Nico Gronchi.

 

Per approfondire: Bollette della luce, si potrà cambiare fornitore in 24 ore: le nuove regole di Arera

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