Bollette, il prezzo fisso di luce e gas può salire ancora?

Il conflitto in Medio Oriente alimenta i timori di consistenti rincari ai danni dei consumatori e delle imprese. Il rischio, infatti, è quello che i fornitori alzino da subito i prezzi per chi dispone di contratti variabili oppure optino per delle modifiche unilaterali per chi ha contratti fissi. Anche di questo si è parlato nella puntata del 17 marzo di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

Fanno ancora discutere i possibili aumenti delle bollette di luce e gas a seguito della guerra in Iran. Secondo le nuove proiezioni realizzate da Facile.it, al 17 marzo il prezzo per la bolletta annuale del gas per una famiglia media ha raggiunto 1.929 euro e quella per la luce 913 euro, con un aumento complessivo rispetto a prima della guerra in Iran di 416 euro. Aumenti destinati a ricadere anche sulle attività: Confesercenti ha infatti stimato un aumento di 900 milioni delle bollette per gli esercizi commerciali e turistici. I rincari dei prezzi di luce e gas sono stati al centro della puntata del 17 marzo di Numeri, approfondimento di Sky TG24.