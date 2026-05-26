Sono cinque, tra Btp e CCTeu, i Titoli di Stato italiani che il Mef offrirà in asta dopodomani, in linea col calendario delle emissioni. In totale, il ministero dell’Economia e delle finanze emetterà nuovo debito pubblico per un valore di 10,5 miliardi

Il prossimo 28 maggio il Tesoro offrirà in asta Btp a 5 e 10 anni e CcTeu per un valore complessivo fino a 10,5 miliardi. Nel dettaglio, sarà offerta la terza tranche del Btp a cinque anni scadenza 1 giugno 2031 per un importo compreso tra 3 e 3,5 miliardi, la seconda tranche del Btp decennale scadenza 1 luglio2036 per un importo di 2-2,5 miliardi, la riapertura del Btp ventennale scadenza 1 settembre2036 (vita residua 10 anni), la terza tranche del CcTeu scadenza 15 aprile/2036 per 1,5-2 miliardi e la riapertura del CcTeu scadenza 15 aprile 2035 per 1-1,25 miliardi.

BTP a 5 anni

L’asta ha per oggetto la terza tranche del BTP a 5 anni in corso di emissione con codice ISIN IT0005707614, scadenza fissata al 1° giugno 2031 e cedola annuale al 3,15% (con data di pagamento il 1° dicembre 2026). Il BTP a 5 anni sarà offerto per un importo massimo di 3,5 miliardi di euro.

BTP a 10 anni

Il Tesoro offrirà la seconda tranche del BTP 10 anni con codice ISIN T0005706285, data di scadenza stabilita al 1° luglio 2036. La cedola annuale di questo Titolo di Stato è del 3,80%, con data di pagamento al 1° luglio 2026. L’importo massimo offerto è di 2,5 miliardi di euro.

Btp 20 anni

Tra i Titoli di Stato italiani in arrivo anche la 15esima tranche del BTP a 20 anni con vita residua di 10 anni, con codice ISIN T0005177909, e scadenza al 1° settembre 2036. Il BTP presenta una cedola annuale al 2,25%, con data di pagamento della cedola attesa per il 1° settembre 2026. Il BTP sarà offerto per un importo massimo di 1,25 miliardi.

CCTeu

Il Tesoro offrirà dopodomani anche la terza tranche del CCTeu in corso di emissione con codice ISIN IT0005707689, scadenza al 15 aprile 2036 e tasso annualizzato del 3,237%, spread allo 0,8% e tasso cedolare semestrale pari all’1,645%, con la data di pagamento della cedola fissata al 15 ottobre 2026. L’importo massimo offerto è di 2 miliardi di euro. Infine, il Tesoro offrirà la nona tranche del CCTeu con vita residua di 9 anni, codice ISIN T0005680753, data di scadenza al 15 aprile 2035 e tasso annualizzato al 3,237%, spread allo 0,8% e tasso cedolare semestrale pari all’1,645%, con data di pagamento della cedola al 15 ottobre 2026. Il Titolo di Stato sarà offerto per un ammontare massimo di 1,250 miliardi.