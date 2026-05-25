Made in Italy Community, il Roadshow fa tappa a Ca’ del Bosco

Il 26 maggio appuntamento a Erbusco, in una delle realtà più iconiche della Franciacorta e ambasciatrice nel mondo della qualità vitivinicola italiana. Nel cuore del distretto bresciano, tra manifattura, tradizione, innovazione e cultura del territorio, imprenditori e manager si confrontano sulle nuove sfide dell’eccellenza italiana ascolta articolo

La Made in Italy Community riparte con una nuova tappa del Roadshow “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova”, in programma martedì 26 maggio 2026 alle ore 17.00 negli spazi di Ca’ del Bosco a Erbusco, una delle realtà più iconiche della Franciacorta e ambasciatrice nel mondo della qualità vitivinicola italiana. Brescia e la Franciacorta sono territori che raccontano il Made in Italy meglio di qualsiasi definizione: un sistema capace di intrecciare cultura industriale, manifattura avanzata, innovazione, eccellenza agroalimentare e visione internazionale, trasformando il legame con le proprie radici in una leva concreta di competitività globale. E la scelta della location riflette il significato stesso del Roadshow: valorizzare quei luoghi in cui tradizione e innovazione non convivono soltanto, ma diventano motore di crescita, cultura d’impresa e capacità di competere sui mercati internazionali.

La tappa in Franciacorta In una fase in cui le imprese italiane sono chiamate a confrontarsi con nuovi equilibri geopolitici, trasformazioni dei consumi e una competizione internazionale sempre più dinamica, la tappa in Franciacorta vuole creare un’occasione di confronto e networking tra imprenditori, manager e protagonisti dell’economia italiana sulle strategie necessarie per continuare a generare valore per imprese, persone e territori.

Gli appuntamenti in programma Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi di Roberto Santori, Fondatore della Made in Italy Community, progetto incentrato sull’eccellenza italiana che imprese che spiccano nel panorama nazionale e internazionale per originalità, creatività, coraggio e innovazione. La moderazione è affidata a Rosario Rampulla, Vice Caporedattore del Giornale di Brescia, che guiderà il confronto sui temi dell’evoluzione del sistema produttivo italiano e del ruolo delle imprese nella valorizzazione del patrimonio economico e culturale del Paese. A seguire, Lara Puglisi, Research Manager di TP Infinity, presenterà i risultati dell’indagine di scenario “Il punto di vista degli Italiani sul Made in Italy”, offrendo una fotografia aggiornata della percezione degli italiani rispetto ai valori, alle aspettative e alle sfide che caratterizzano oggi il brand Italia. Poi il confronto si concentra sul tema delle competenze e della leadership con l’intervento di Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti, che approfondirà il ruolo strategico della formazione come leva per il futuro delle imprese italiane.

Roberto Santori

La tavola rotonda e il panel Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda “Sfide e opportunità per un futuro del Made in Italy all’insegna della Tradizione e dell’Innovazione”, che vedrà confrontarsi protagonisti di settori strategici del panorama imprenditoriale italiano: Giuseppe Bellora, Founder di My Style Bags; Andrea Conzonato, CEO di Herita Marzotto Wine Estates; Marco Odolini, Presidente di Italmark e Marco Piscitelli, CEO di Molteni Group. Cinque realtà accomunate dalla capacità di innovare senza perdere il legame con il territorio, trasformando il saper fare italiano in un motore di crescita e riconoscibilità internazionale. A seguire, il panel “Le leve della competitività: come costruire valore per imprese, territori e persone” approfondirà il ruolo strategico di competenze, formazione, strumenti finanziari e innovazione per accompagnare la crescita del sistema produttivo italiano. Interverranno Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy; Gianluca Grasso, Responsabile Relazioni Business Imprese Lombardia di CDP; e Massimo Itta, Chief Commercial Officer di Bancomat e Roberto Nicolò, Responsabile Rete Commerciale di Praesidium. L’incontro si concluderà con una visita alle cantine di Ca’ del Bosco e un aperitivo di networking, occasione di dialogo informale tra imprenditori, manager, istituzioni e professionisti.

Santori (Made in Italy Community): “Fase cruciale” “Il Made in Italy sta vivendo una fase cruciale: da un lato cresce nel mondo la domanda di autenticità, qualità e cultura italiana, dall’altro le imprese devono affrontare cambiamenti profondi legati all’innovazione, ai nuovi mercati e alla sostenibilità”, afferma Roberto Santori, fondatore della Made in Italy Community. “La scelta di Ca’ del Bosco non è casuale: la Franciacorta rappresenta un modello italiano capace di coniugare territorio, visione internazionale e capacità di innovare restando fedele alle proprie radici.”

Come partecipare L’evento è gratuito previa iscrizione a questo link. L’agenda completa dell’evento è visibile qui. L’iniziativa è realizzata con il contributo di una rete di partner che supportano il percorso del Roadshow Made in Italy: 4.Manager, Almaviva Group, Avio, Challenge Network, Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Poste Italiane, Praesidium S.p.A., SACE, Simest, Trenitalia, Bancomat, Open Fiber e PagoPA S.p.A.. Hanno inoltre collaborato ALIS, Associazione Marchi Storici d’Italia, Fondazione Imprese e Competenze e TP Infinity. ANSA e Sky sono media partner.