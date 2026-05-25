Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Made in Italy Community, il Roadshow fa tappa a Ca’ del Bosco

Economia sponsorizzato
Ca' del Bosco (photo credits: Giuseppe La Spada)

Il 26 maggio appuntamento a Erbusco, in una delle realtà più iconiche della Franciacorta e ambasciatrice nel mondo della qualità vitivinicola italiana. Nel cuore del distretto bresciano, tra manifattura, tradizione, innovazione e cultura del territorio, imprenditori e manager si confrontano sulle nuove sfide dell’eccellenza italiana

ascolta articolo

La Made in Italy Community riparte con una nuova tappa del Roadshow “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova”, in programma martedì 26 maggio 2026 alle ore 17.00 negli spazi di Ca’ del Bosco a Erbusco, una delle realtà più iconiche della Franciacorta e ambasciatrice nel mondo della qualità vitivinicola italiana. Brescia e la Franciacorta sono territori che raccontano il Made in Italy meglio di qualsiasi definizione: un sistema capace di intrecciare cultura industriale, manifattura avanzata, innovazione, eccellenza agroalimentare e visione internazionale, trasformando il legame con le proprie radici in una leva concreta di competitività globale. E la scelta della location riflette il significato stesso del Roadshow: valorizzare quei luoghi in cui tradizione e innovazione non convivono soltanto, ma diventano motore di crescita, cultura d’impresa e capacità di competere sui mercati internazionali.

La tappa in Franciacorta

In una fase in cui le imprese italiane sono chiamate a confrontarsi con nuovi equilibri geopolitici, trasformazioni dei consumi e una competizione internazionale sempre più dinamica, la tappa in Franciacorta vuole creare un’occasione di confronto e networking tra imprenditori, manager e protagonisti dell’economia italiana sulle strategie necessarie per continuare a generare valore per imprese, persone e territori.

Gli appuntamenti in programma

Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi di Roberto Santori, Fondatore della Made in Italy Community, progetto incentrato sull’eccellenza italiana che imprese che spiccano nel panorama nazionale e internazionale per originalità, creatività, coraggio e innovazione. La moderazione è affidata a Rosario Rampulla, Vice Caporedattore del Giornale di Brescia, che guiderà il confronto sui temi dell’evoluzione del sistema produttivo italiano e del ruolo delle imprese nella valorizzazione del patrimonio economico e culturale del Paese. A seguire, Lara Puglisi, Research Manager di TP Infinity, presenterà i risultati dell’indagine di scenario “Il punto di vista degli Italiani sul Made in Italy”, offrendo una fotografia aggiornata della percezione degli italiani rispetto ai valori, alle aspettative e alle sfide che caratterizzano oggi il brand Italia. Poi il confronto si concentra sul tema delle competenze e della leadership con l’intervento di Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti, che approfondirà il ruolo strategico della formazione come leva per il futuro delle imprese italiane.

Il founder di Made in Italy Communication, Roberto Santori, all'incontro Made in Italy, L' Italia dell' ingegno e dell'innovazione nel mondo, Milano, 24 settembre 2024. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO
Roberto Santori

La tavola rotonda e il panel

Cuore dell’evento sarà la tavola rotonda “Sfide e opportunità per un futuro del Made in Italy all’insegna della Tradizione e dell’Innovazione”, che vedrà confrontarsi protagonisti di settori strategici del panorama imprenditoriale italiano: Giuseppe Bellora, Founder di My Style Bags; Andrea Conzonato, CEO di Herita Marzotto Wine Estates; Marco Odolini, Presidente di Italmark e Marco Piscitelli, CEO di Molteni Group. Cinque realtà accomunate dalla capacità di innovare senza perdere il legame con il territorio, trasformando il saper fare italiano in un motore di crescita e riconoscibilità internazionale. A seguire, il panel “Le leve della competitività: come costruire valore per imprese, territori e persone” approfondirà il ruolo strategico di competenze, formazione, strumenti finanziari e innovazione per accompagnare la crescita del sistema produttivo italiano. Interverranno Lilli Adriana Franceschetti, Presidente di Smart Future Academy; Gianluca Grasso, Responsabile Relazioni Business Imprese Lombardia di CDP; e Massimo Itta, Chief Commercial Officer di Bancomat e Roberto Nicolò, Responsabile Rete Commerciale di Praesidium. L’incontro si concluderà con una visita alle cantine di Ca’ del Bosco e un aperitivo di networking, occasione di dialogo informale tra imprenditori, manager, istituzioni e professionisti.

Santori (Made in Italy Community): “Fase cruciale”

“Il Made in Italy sta vivendo una fase cruciale: da un lato cresce nel mondo la domanda di autenticità, qualità e cultura italiana, dall’altro le imprese devono affrontare cambiamenti profondi legati all’innovazione, ai nuovi mercati e alla sostenibilità”, afferma Roberto Santori, fondatore della Made in Italy Community. “La scelta di Ca’ del Bosco non è casuale: la Franciacorta rappresenta un modello italiano capace di coniugare territorio, visione internazionale e capacità di innovare restando fedele alle proprie radici.”

Come partecipare

L’evento è gratuito previa iscrizione a questo link. L’agenda completa dell’evento è visibile qui. L’iniziativa è realizzata con il contributo di una rete di partner che supportano il percorso del Roadshow Made in Italy: 4.Manager, Almaviva Group, Avio, Challenge Network, Cassa Depositi e Prestiti, Eni, Poste Italiane, Praesidium S.p.A., SACE, Simest, Trenitalia, Bancomat, Open Fiber e PagoPA S.p.A.. Hanno inoltre collaborato ALIS, Associazione Marchi Storici d’Italia, Fondazione Imprese e Competenze e TP Infinity. ANSA e Sky sono media partner.

STD-BRESCIA
L'evento di Made in Italy Community a Ca’ del Bosco

Economia: Ultime notizie

Penny Market valuta la vendita di punti, Aldi e Lidl interessate

Economia

La catena di supermercati esiste dal 1994, nata da un'alleanza tra Bernardo Caprotti e il gruppo...

Rimborso bagaglio smarrito, nuova ordinanza Cassazione: cosa cambia

Economia

La Suprema Corte stabilisce che il modulo compilato in aeroporto vale come reclamo ai sensi della...

Gasolio, pieno più caro dopo riduzione sconto su accise: di quanto?

Economia

Riduzione dello sconto delle accise sui carburanti da 20 a 10 centesimi al litro per il gasolio....

MILANO - Piazzale Bacone, Benzinaio RETITALIA, Caro carburante, caro benzina, accise sulla benzina (MILANO - 2023-01-14, Maria Parmigiani) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Credito imposta ZES Unica, scadenza 30 maggio: come fare domanda

Economia

L’agevolazione è stata estesa anche per quest’anno dall'ultima Legge di Bilancio: è rivolta alle...

Concerti, superato 1 miliardo di spesa nel 2025: i dati

Economia

Nuovo record per la musica dal vivo in Italia. Stando ai primi dati di una ricerca condotta da...

Economia: I più letti