Rimborso bagaglio smarrito, nuova ordinanza Cassazione: cosa cambia

Per molto tempo una rigidità burocratica ha impedito a numerosi viaggiatori di ottenere rimborsi per bagagli smarriti o riconsegnati in ritardo. Anche quando il problema veniva segnalato subito allo sportello della compagnia aerea, la mancanza di un secondo reclamo formale entro 21 giorni portava al rigetto delle richieste di risarcimento. Con una nuova ordinanza, la Corte di Cassazione supera questa interpretazione e rafforza la tutela dei passeggeri.

La vicenda nasce dalla richiesta di rimborso di un passeggero Eurowings per un disservizio avvenuto nel 2018 sulla tratta Catania - Düsseldorf - Copenaghen. Il giudice di pace di Messina aveva respinto la domanda, ritenendo assente il reclamo formale entro i 21 giorni previsti. Il tribunale, in appello, aveva invece riconosciuto valore alla segnalazione fatta subito in aeroporto. La Cassazione conferma questa lettura.

Il Pir come segnalazione sufficiente

"Quando si perde un bagaglio si deve riempire un modulo che è già una segnalazione dell'accaduto", spiega l'avvocata Chiara Focardi, consulente legale di Aduc. La Suprema Corte chiarisce che il Pir assolve alla funzione di avvertire tempestivamente la compagnia, rendendo superfluo un ulteriore reclamo formale. Finora molte compagnie sostenevano che il modulo servisse solo ad avviare la ricerca del bagaglio, senza valore ai fini della contestazione del danno. Secondo i giudici, lo scopo del reclamo è informare la compagnia del problema per consentire le verifiche necessarie. A questo fine, il modulo compilato allo sportello bagagli è sufficiente. "I vettori giocavano molto su questo punto", continua Focardi. "L'ordinanza introduce finalmente un'interpretazione più elastica e logica della norma, più favorevole al passeggero".