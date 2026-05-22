FutureProofSociety 2026, il summit di Brescia fino al 24 maggio

Al via il summit di FutureProofSociety. Dal 22 al 24 maggio, Brescia ospita figure internazionali e leader politici per discutere l'idea di un’Europa indipendente e dei temi cruciali che ne determineranno il futuro. Il secondo appuntamento di FPS26 parte dal motto "la tua città Europea" per parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intreccino in un momento di profondo cambiamento.