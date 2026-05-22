FutureProofSociety 2026, il summit di Brescia fino al 24 maggio

Dal 22 al 24 maggio, torna il summit FPS26 per capire come l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo. Il capoluogo lombardo ospita diversi big del panorama internazionale ed europeo
Al via il summit di FutureProofSociety. Dal 22 al 24 maggio, Brescia ospita figure internazionali e leader politici per discutere l'idea di un’Europa indipendente e dei temi cruciali che ne determineranno il futuro. Il secondo appuntamento di FPS26 parte dal motto "la tua città Europea" per parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intreccino in un momento di profondo cambiamento.
Sul palco di FPS26 ospiti internazionali e politici di spicco
Per tre giorni, big del panorama europeo e internazionale si riuniscono a Brescia per capire in che modo l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo. FutureProofSociety2026 è divenuto realtà anche grazie alla collaborazione con il Comune di Brescia e a un gruppo di istituzioni e imprese che desiderano investire in nuove idee. La serata inaugurale dell'evento si tiene venerdì 22 maggio, alle 20:45, presso l'Auditorium S. Barnaba, che ospita l'opening night - Let’s debate Europe (with orchestra) con Alessandro Tommasi, Andrea Poli, Laura Castelletti, Massimiliano Salini, Tommaso Barba, Maddalena Adorno, Matteo Hallisey, STUR, Irene Tinagli. Dalle 21:45 alle 23, lo stesso Auditorium accoglie Storie di canzoni live by Francesco Oggiano con Francesco Oggiano & Band. Tra sabato 23 e domenica 24 maggio, si alterneranno poi numerosi ospiti per interrogarsi insieme sui temi cruciali del futuro dell'Europa. Di seguito gli eventi in diretta streaming su skytg24.it.
Vedi anche
FutureProofSociety, il programma del summit di scena a Brescia
I panel in diretta streaming su skytg24.it
- Venerdì 22 maggio
Dalle 20:45 alle 23:30 per la serata inaugurale.
- Sabato 23 maggio
Dalle 10:00 alle 11:20 per i panel della mattina con numerosi ospiti nazionali e internazionali. Dalle 16:00 alle 19:30 appuntamento con Mazzoncini, Kasparov, Lieberman, Ischinger e Campbell. Dalle 17:30 alle 18:00 intervista a Renato Mazzoncini, AD di A2A Life Company.
- Domenica 24 maggio
Dalle 10 alle 11 panel a tema "Neet e demografia del lavoro", con Confindustria Brescia, Camera di Commercio di Brescia, Jacopo Pertile, Founder di Azzurro Digitale ed Emanuele Benatti di BSG. Dalle 11 alle 11:40 panel a tema "Report Draghi", con Vittorio Colao, Laura Bononcini, Public Policy Director di Meta Italia e Nicola Zingaretti.