Durante il vertice il focus è stato su sette accordi che riguardano comparti chiave come difesa, agricoltura, infrastrutture, digitale, cultura, materie prime e mobilità dei lavoratori. Sul fronte militare, le due parti puntano alla cooperazione industriale e tecnologica per la produzione di elicotteri e piattaforme navali, tema particolarmente importante per il governo Modi, impegnato ad aumentare l’autosufficienza strategica del Paese. Un’altra intesa riguarda il recupero di terre rare e materiali critici provenienti da rifiuti elettronici e residui minerari, mentre il memorandum sull’agricoltura dovrebbe facilitare sia la riduzione dei dazi sui prodotti alimentari italiani sia l’export di tecnologie e macchinari per modernizzare il sistema agricolo indiano, soprattutto sul versante dell’irrigazione. Lo sviluppo del complesso del patrimonio marittimo nazionale a Lothal, nel Gujarat, è invece al centro di un memorandum di intesa tra il ministero della Cultura italiano e quello indiano dei Porti, della navigazione e dei corsi d'acqua.