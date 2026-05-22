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Italia-India, obiettivo 20 miliardi di scambi commerciali entro 2029. I settori coinvolti

Economia
©Ansa

Introduzione

Italia e India hanno rafforzato ulteriormente i loro rapporti politici ed economici, inaugurando una nuova fase della cooperazione bilaterale. Durante la visita di giovedì 20 maggio a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito “storico” il momento vissuto dai due Paesi, annunciando l’elevazione delle relazioni a “partenariato strategico speciale”. L’obiettivo condiviso è quello di far crescere entro il 2029 il valore degli scambi commerciali dagli attuali 14,2 miliardi fino a quota 20 miliardi di euro. Ecco quali saranno i settori protagonisti

Quello che devi sapere

Le parole di Meloni

Secondo Meloni, Roma e Nuova Delhi condividono una visione comune sulle grandi questioni internazionali: dalla sicurezza economica alla stabilità geopolitica, passando per la resilienza delle catene produttive, la tutela delle regole internazionali e la promozione di uno sviluppo inclusivo. In uno scenario globale segnato da tensioni e conflitti, l’India viene considerata un interlocutore sempre più centrale anche per il peso strategico assunto nello scacchiere internazionale.

 

Per approfondire: Modi a Roma da Meloni: "Scambi bilaterali per 20 miliardi sono balzo avanti India-Italia"

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Le questioni strategiche

Tra i temi strategici affrontati dai due leader figura anche il corridoio economico Imec, il progetto infrastrutturale che punta a collegare India, Medio Oriente ed Europa attraverso reti ferroviarie, portuali ed energetiche. Per il governo italiano si tratta di un’iniziativa capace di aprire nuove opportunità commerciali e logistiche, soprattutto per il sistema produttivo nazionale e per il porto di Trieste, considerato uno degli sbocchi principali del futuro asse euro-indiano.

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L’interscambio tra i due Paesi

L’interscambio commerciale tra i due Paesi ha ormai superato i 14 miliardi di euro, con un saldo favorevole a Nuova Delhi, ma l'obiettivo è quello di alzare ancora di più questa cifra nei prossimi anni. L’Italia esporta soprattutto prodotti chimici, macchinari industriali, apparecchiature elettriche e componenti metallurgiche, mentre importa merci per un valore nettamente superiore. Roma guarda con interesse all’enorme mercato indiano, forte di una popolazione di 1,4 miliardi di persone, e punta ad ampliare la presenza delle proprie imprese manifatturiere, rafforzando al tempo stesso l’accesso a semiconduttori, tecnologie digitali e materie prime critiche. L’India, invece, mira a consolidare la propria presenza economica in Europa e a diversificare le partnership strategiche, riducendo progressivamente la dipendenza dalla Russia in alcuni settori, compreso quello della difesa.

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Le sette intese

Durante il vertice il focus è stato su sette accordi che riguardano comparti chiave come difesa, agricoltura, infrastrutture, digitale, cultura, materie prime e mobilità dei lavoratori. Sul fronte militare, le due parti puntano alla cooperazione industriale e tecnologica per la produzione di elicotteri e piattaforme navali, tema particolarmente importante per il governo Modi, impegnato ad aumentare l’autosufficienza strategica del Paese. Un’altra intesa riguarda il recupero di terre rare e materiali critici provenienti da rifiuti elettronici e residui minerari, mentre il memorandum sull’agricoltura dovrebbe facilitare sia la riduzione dei dazi sui prodotti alimentari italiani sia l’export di tecnologie e macchinari per modernizzare il sistema agricolo indiano, soprattutto sul versante dell’irrigazione. Lo sviluppo del complesso del patrimonio marittimo nazionale a Lothal, nel Gujarat, è invece al centro di un memorandum di intesa tra il ministero della Cultura italiano e quello indiano dei Porti, della navigazione e dei corsi d'acqua.

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La mobilità degli infermieri verso l’Italia

Un altro memorandum d'intesa è per la collaborazione tra la Guardia di finanza del Mef e il Directorate of Enforcement del Ministero della Finanza dell'India. Infine, tra gli accordi comunicati dal governo italiano, anche una dichiarazione congiunta d'intenti sulla facilitazione della mobilità di infermieri dall'India all'Italia, tra i ministeri della Salute dei due Paesi.

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Infrastrutture e logistica

Nuova Delhi ha inoltre rafforzato la collaborazione con Roma anche nel settore delle infrastrutture e della logistica, guardando alle competenze italiane per lo sviluppo di porti e reti ferroviarie. Il governo indiano, attraverso il programma Sagarmala, prevede investimenti vicini ai 100 miliardi di euro entro il 2030 per realizzare centinaia di opere infrastrutturali.

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Le imprese presenti

Al pranzo di lavoro hanno preso parte i vertici di numerose aziende italiane, tra cui Fincantieri, Leonardo, Ferrovie dello Stato Italiane, Maire e Almaviva. Presente anche il Consiglio per la ricerca in agricoltura. L’Italia ha inoltre confermato l’apertura a Bangalore dell’incubatore Innovit, già sperimentato a San Francisco, con l’obiettivo di accompagnare startup e Pmi italiane nel mercato indiano, oggi tra i più dinamici al mondo nei settori dell’intelligenza artificiale e dei microchip. I due governi hanno infine deciso di dedicare il 2027 all’Anno della cultura e del turismo Italia-India, iniziativa pensata per rafforzare ulteriormente i legami economici, culturali e diplomatici tra le due nazioni.

 

Per approfondire: Meloni: "Con Modi parlato dello scenario internazionale"

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