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Modi a Roma, oggi incontro con Mattarella e Meloni. Ieri sera al Colosseo con la premier

Politica
Ansa/X

Il premier indiano è stato accolto nella Capitale dalla presidente del Consiglio che ha pubblicato una foto con lui scattata all'interno del Colosseo, di notte. "Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti", ha scritto su X Modi. In giornata l'incontro con il Presidente della Repubblica e il vertice con Meloni a Villa Pamphilj

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Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma. Accolto ieri sera, 19 maggio, a Fiumicino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in una visita notturna al Colosseo. "Welcome to Rome, my friend", ha scritto sui social la presidente del Consiglio, postando una foto con Modi scattata proprio all'interno del Colosseo. "Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti", ha scritto su X il premier indiano, commentando questo primo incontro.

Il programma di oggi e gli incontri con Mattarella e Meloni

Oggi il programma della visita in Italia prosegue. Il primo appuntamento per Modi è la visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il vertice con la  premier a Villa Pamphilj. A seguire pranzo di lavoro per i due leader, con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio, per Modi tappa alla Fao, per poi lasciare l'Italia.

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