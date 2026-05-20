Modi a Roma, oggi incontro con Mattarella e Meloni. Ieri sera al Colosseo con la premierPolitica
Il premier indiano è stato accolto nella Capitale dalla presidente del Consiglio che ha pubblicato una foto con lui scattata all'interno del Colosseo, di notte. "Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti", ha scritto su X Modi. In giornata l'incontro con il Presidente della Repubblica e il vertice con Meloni a Villa Pamphilj
Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma. Accolto ieri sera, 19 maggio, a Fiumicino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in una visita notturna al Colosseo. "Welcome to Rome, my friend", ha scritto sui social la presidente del Consiglio, postando una foto con Modi scattata proprio all'interno del Colosseo. "Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti", ha scritto su X il premier indiano, commentando questo primo incontro.
Il programma di oggi e gli incontri con Mattarella e Meloni
Oggi il programma della visita in Italia prosegue. Il primo appuntamento per Modi è la visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il vertice con la premier a Villa Pamphilj. A seguire pranzo di lavoro per i due leader, con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio, per Modi tappa alla Fao, per poi lasciare l'Italia.
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Intanto, i due leader hanno scritto un editoriale a quattro mani sul Times of India in cui sottolineano come "il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva", con "uno slancio senza precenti", diventando "una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro". "In una fase in cui il sistema internazionale sta attraversando una profonda trasformazione", aggiungono, "il partenariato tra Italia e India è guidato da regolari scambi ai più alti livelli politici e istituzionali, e sta acquisendo una nuova e più elevata dimensione che combina il nostro dinamismo economico, la creatività delle nostre società e la saggezza di civiltà millenarie".
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Secondo il sondaggio di YouTrend per Sky TG24 emerge una bocciatura quasi unanime sull’operato del presidente americano in Medio Oriente. Quasi metà degli italiani avrebbe voluto una posizione più dura del governo contro Usa e Israele. Preoccupa l’aumento dei prezzi energetici. Intenzioni di voto: FdI in calo, Pd cresce. Guardando al credo religioso, l’83% di chi vota FdI si definisce cattolico. Sulle primarie del campo largo: con affluenza molto alta la partita è aperta, con affluenza “normale” Schlein è favorita