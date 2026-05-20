Il premier indiano è stato accolto nella Capitale dalla presidente del Consiglio che ha pubblicato una foto con lui scattata all'interno del Colosseo, di notte. "Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti", ha scritto su X Modi. In giornata l'incontro con il Presidente della Repubblica e il vertice con Meloni a Villa Pamphilj

Il premier indiano Narendra Modi è in visita a Roma. Accolto ieri sera, 19 maggio, a Fiumicino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, Modi è stato poi accompagnato dalla premier Giorgia Meloni in una visita notturna al Colosseo. "Welcome to Rome, my friend", ha scritto sui social la presidente del Consiglio, postando una foto con Modi scattata proprio all'interno del Colosseo. "Ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti", ha scritto su X il premier indiano, commentando questo primo incontro.

L'editoriale a quattro mani di Meloni e Modi

Intanto, i due leader hanno scritto un editoriale a quattro mani sul Times of India in cui sottolineano come "il rapporto tra India e Italia ha ormai raggiunto una fase decisiva", con "uno slancio senza precenti", diventando "una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro". "In una fase in cui il sistema internazionale sta attraversando una profonda trasformazione", aggiungono, "il partenariato tra Italia e India è guidato da regolari scambi ai più alti livelli politici e istituzionali, e sta acquisendo una nuova e più elevata dimensione che combina il nostro dinamismo economico, la creatività delle nostre società e la saggezza di civiltà millenarie".