Ddl Nucleare, testo approvato dalle Commissioni Camera: cosa prevede

Martedì 20 maggio le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso dell'esame del provvedimento, inserite nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali
Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno completato stamani la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Domani le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento, le Commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali.
Ipa e SkyTG24
Quanto carbone viene sfruttato oggi per produrre energia?
Il vertice in corso a Torino sembra indirizzato verso l'accordo su uno stop al carbone nella produzione energetica tra il 2030 e il 2035. L’Italia produce ad oggi solo l’1,7% di energia da questa materia, mentre Giappone e Germania sono i Paesi più industrializzati che lo sfruttano maggiormente. Altri Stati lo usano ancora di più e contano di aumentare la produzione, come ad esempio l’India. Di questo si è parlato nella puntata del 29 aprile di Numeri, approfondimento di Sky TG24