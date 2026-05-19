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Ddl Nucleare, testo approvato dalle Commissioni Camera: cosa prevede

Politica

Martedì 20 maggio le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio.  Nel corso dell'esame del provvedimento, inserite nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali

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Le Commissioni Ambiente ed Attività produttive della Camera hanno completato stamani la votazione degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal governo. Domani le due Commissioni voteranno il mandato ai quattro relatori per presentare il testo in aula martedì 26 maggio.  Nel corso del loro esame del provvedimento, le Commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i Comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali.

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