Ddl Nucleare, testo approvato dalle Commissioni Camera: cosa prevede

Ambiente

Il vertice in corso a Torino sembra indirizzato verso l'accordo su uno stop al carbone nella produzione energetica tra il 2030 e il 2035. L’Italia produce ad oggi solo l’1,7% di energia da questa materia, mentre Giappone e Germania sono i Paesi più industrializzati che lo sfruttano maggiormente. Altri Stati lo usano ancora di più e contano di aumentare la produzione, come ad esempio l’India. Di questo si è parlato nella puntata del 29 aprile di Numeri, approfondimento di Sky TG24