Mattarella al Papa: "L'invocazione della pace sollecita anche coloro che sono offuscati dalla vanità"

"L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice - scrive Mattarella nel suo messaggio -, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità" . "Gli appelli della Santità Vostra affinchè le armi tacciano e siano ovunque ristabilite le ragioni della giustizia e del dialogo - prosegue il capo di Stato - suscitano speranza e rinfrancano quanti, senza distinzioni di confessione religiosa o cultura, avvertono con turbamento la superficialità con cui la guerra è oggi minacciata e talvolta attuata, con tragiche conseguenze e inaccettabili costi umani".