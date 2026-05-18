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Mattarella al Papa: "L'invocazione della pace sollecita anche cuori offuscati da vanità"

Politica
©Getty

In occasione del primo anno di pontificato, il capo dello Stato ha inviato un messaggio a Leone XIV per porgergli "i più fervidi auguri". "Gli appelli della Santità Vostra affinché le armi tacciano - scrive Mattarella - suscitano speranza" 

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Nel primo anniversario di pontificato, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio a Papa Leone XIV. Nel testo, il Presidente della Repubblica sostiene che gli appelli alla pace del Pontefice "suscitano speranza e rinfrancano" coloro che avvertono la superificialità con cui la guerra è oggi "attuata".

Mattarella al Papa: "L'invocazione della pace sollecita anche coloro che sono offuscati dalla vanità"

"L'invocazione della pace, la prima che credenti e non credenti hanno udito pronunciarle da Pontefice - scrive Mattarella nel suo messaggio -, continua a risuonare nel mondo intero, sollecitando le menti e i cuori di tutti, anche di coloro che paiono offuscati da egoismi e vanità" . "Gli appelli della Santità Vostra affinchè le armi tacciano e siano ovunque ristabilite le ragioni della giustizia e del dialogo - prosegue il capo di Stato - suscitano speranza e rinfrancano quanti, senza distinzioni di confessione religiosa o cultura, avvertono con turbamento la superficialità con cui la guerra è oggi minacciata e talvolta attuata, con tragiche conseguenze e inaccettabili costi umani". 

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La pace è "un bene arduo, ma possibile"

"Di fronte al dilagare di prevaricazioni e violenza, Ella, Santità, ci invita a considerare la pace 'un bene arduo, ma possibile', ispirando spunti di riflessione e di concreta condotta quotidiana. Ne ritrovo esemplari testimonianze nel suo recente viaggio

apostolico in Africa, significativo attestato di prossimità pastorale, che ha consegnato ai giovani e alle classi dirigenti di quelle terre meravigliose messaggi chiari sull'importanza di una convivenza cooperativa e orientata allo sviluppo, sull'esigenza di investire nell'istruzione e nella formazione, sull'impegno di ciascuno a beneficio della comunità e nel rispetto del prossimo", afferma ancora Mattarella. "Ovunque nel mondo, sono questi i fermenti di 'una scelta strategica per la pace' e per latutela, senza compromessi, della dignità della persona", si legge sempre nel messaggio. 

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