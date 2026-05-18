Elezioni comunali ad Agrigento, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Si avvicinano le elezioni amministrative del maggio 2026, che vedranno gli abitanti di centinaia di Comuni nelle regioni a statuto ordinario chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. E anche in Sicilia, una delle cinque regioni a statuto speciale, le date del voto seguiranno quelle del resto del Paese: sono in totale 71 le città dove si tengono le elezioni, tre delle quali sono anche capoluoghi di provincia. Uno dei capoluoghi chiamati alle urne è Agrigento, dove il primo cittadino uscente Franco Micciché ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato.
Quello che devi sapere
Luigi Gentile con Lega e Noi Moderati
In città il centrodestra è spaccato: infatti l’ex deputato regionale Luigi Gentile si candida a sindaco appoggiato da quattro liste: Lega, Dc, Gentile Sindaco e Noi moderati-Sud Chiama Nord. Ma gli altri partiti della colazioni a livello nazionale sostengono un altro condidato.
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Dino Alonge con Forza Italia e FdI
A correre infatti è anche Dino Alonge, un avvocato, come candidato di Forza Italia - che presenta due liste, oltre a quella di bandiera c’è anche Forza Azzurri - Mpa-Grande Sud, Udc e Fratelli d'Italia.
Michele Sodano candidato di centrosinistra
Dall’altro lato del campo, corre invece compatto il centrosinistra: il movimento Controcorrente del deputato regionale Ismaele La Vardera candida a sindaco Michele Sodano, in passato deputato nazionale del Movimento 5 stelle. Le liste a suo supporto sono, oltre quella di La Vardera, anche quelle del Partito Democratico e di Casa Riformista.
La candidatura di Giuseppe Di Rosa
C’è poi un quarto candidato alle elezioni comunali: si tratta di Giuseppe Di Rosa, ex consigliere comunale e dipendente del ministero della Giustizia in pensione, che per alcuni anni ha svolto attività con il Codacons. Sono due le liste civiche a supporto della sua candidatura: Agrigento Amore Mio e Liberiamo Agrigento.
I comuni al voto in Sicilia
Come detto, le elezioni amministrative si terranno il 24 e 25 maggio. Sono 71 i comuni chiamati al voto in Sicilia: in 54 di questi si eleggeranno sindaci e consiglieri comunali con il sistema maggioritario, mentre negli altri 17 - cioè quelli con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti - si voterà invece con il sistema proporzionale.
Lo scenario politico nazionale
Le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio coinvolgeranno al voto più di sei milioni di italiani, quasi il 15% del corpo elettorale nazionale. Sono circa 750 i Comuni in tutto il Paese dove si andrò alle urne, in un appuntamento che rappresenta quindi un test di peso.
Le principali sfide a livello nazionale
Fra le tante sfide, alcune saranno tenute d'occhio con particolare attenzione: il Pd lavora al ribaltone a Venezia e il centrodestra al cambio di colore a Reggio Calabria. Nell’unico capoluogo di Regione coinvolto da questa tornata elettorale, per il centrodestra corre Simone Venturini, assessore nella giunta dell'attuale sindaco Luigi Brugnaro. Il centrosinistra schiera il senatore Pd Andrea Martella e, anche sull'onda del terremoto sulla ex direttrice della Fenice Beatrice Venezi, confida di poter tornare alla guida della città. Il centrodestra punta invece a strappare Reggio Calabria al centrosinistra, che schiera Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni dopo l'elezione al consiglio regionale dell'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà. Il centrodestra candida Francesco Cannizzaro, deputato e vice capogruppo di FI alla Camera, sostenuto anche da Azione. Ha assunto valenza nazionale anche il caso Salerno, dove corre per la carica di sindaco l'ex governatore Vincenzo De Luca. De Luca - padre del deputato e segretario regionale Pd, Piero - è sostenuto da una coalizione di centrosinistra "anomala": il Pd non presenta il proprio simbolo, mentre il M5s e Avs appoggiano un altro candidato, Franco Massimo Lanocita, già dirigente di Pci e Ds e consigliere regionale. Il centrodestra si affida al docente universitario Gherardo Maria Marenghi.
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Quando si vota
Le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), con eventuale turno di ballottaggio - qualora si rendesse necessario nei Comuni con più di 15 mila abitanti - domenica 7 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 8 giugno (dalle ore 7 alle ore 15).
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