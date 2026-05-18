Elezioni comunali ad Agrigento, chi sono i candidati sindaco

Fra le tante sfide, alcune saranno tenute d'occhio con particolare attenzione: il Pd lavora al ribaltone a Venezia e il centrodestra al cambio di colore a Reggio Calabria. Nell’unico capoluogo di Regione coinvolto da questa tornata elettorale, per il centrodestra corre Simone Venturini, assessore nella giunta dell'attuale sindaco Luigi Brugnaro. Il centrosinistra schiera il senatore Pd Andrea Martella e, anche sull'onda del terremoto sulla ex direttrice della Fenice Beatrice Venezi, confida di poter tornare alla guida della città. Il centrodestra punta invece a strappare Reggio Calabria al centrosinistra, che schiera Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni dopo l'elezione al consiglio regionale dell'ex primo cittadino Giuseppe Falcomatà. Il centrodestra candida Francesco Cannizzaro, deputato e vice capogruppo di FI alla Camera, sostenuto anche da Azione. Ha assunto valenza nazionale anche il caso Salerno, dove corre per la carica di sindaco l'ex governatore Vincenzo De Luca. De Luca - padre del deputato e segretario regionale Pd, Piero - è sostenuto da una coalizione di centrosinistra "anomala": il Pd non presenta il proprio simbolo, mentre il M5s e Avs appoggiano un altro candidato, Franco Massimo Lanocita, già dirigente di Pci e Ds e consigliere regionale. Il centrodestra si affida al docente universitario Gherardo Maria Marenghi.

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