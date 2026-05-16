Elezioni comunali a Chieti 2026, chi sono i sei candidati sindaco

Il centrosinistra unito appoggia la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. Classe 1959, avvocato specializzato in diritto d’impresa e della pubblica amministrazione, è già stato primo cittadino di Roccamontepiano (dove è nato) tra il 1990 e il 2002 e consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale di Chieti. Lunga la sua carriera politica anche a livello nazionale. Nel 2004 viene eletto al Senato con i Democratici di sinistra. Viene riconfermato nel 2006 e nel 2008, tra le file del Pd. Torna alla Camera nel 2013, sempre tra i dem, e viene scelto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri (con delega all’Editoria e all’attuazione del programma di governo) dal premier Enrico Letta. Nel 2014, con Renzi a Palazzo Chigi, è sottosegretario all’Economia e alle Finanze. L’incarico dura solo qualche mese, perché lo stesso anno diventa vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel 2018 corre come candidato governatore per l’Abruzzo, ma viene sconfitto da Marco Marsilio. Dal 2020 al 2022 è stato commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017, dal 2022 al 2026 è commissario per la ricostruzione post sisma e per l’emergenza frana sull’isola di Ischia. Ad appoggiarlo ci sono sette liste: Pd, M5s, Avs, Chieti Viva con Legnini, Chieti per Chieti, Polo civico De Cesare e Legnini sindaco Chieti 2026.

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Giovanni Legnini - ©Ansa