Elezioni comunali a Chieti 2026, chi sono i sei candidati sindaco

Introduzione
C’è anche Chieti tra gli oltre 660 Comuni italiani che domenica 24 e lunedì 25 maggio andranno alle urne per eleggere il loro nuovo sindaco, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 7 e lunedì 8 giugno. Sono in tutto sei i candidati in lizza per prendere il posto di Diego Ferrara, che partecipa a questa tornata come potenziale consigliere nel Pd.
Quello che devi sapere
Elezioni comunali a Chieti 2026, chi sono i sei candidati
Ecco i candidati a sindaco di Chieti:
- Giovanni Legnini;
- Cristiano Sicari;
- Mario Colantonio;
- Giancarlo Cascini;
- Alessandro Carbone;
- Olinto Amoroso.
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Giovanni Legnini
Il centrosinistra unito appoggia la candidatura a sindaco di Giovanni Legnini. Classe 1959, avvocato specializzato in diritto d’impresa e della pubblica amministrazione, è già stato primo cittadino di Roccamontepiano (dove è nato) tra il 1990 e il 2002 e consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale di Chieti. Lunga la sua carriera politica anche a livello nazionale. Nel 2004 viene eletto al Senato con i Democratici di sinistra. Viene riconfermato nel 2006 e nel 2008, tra le file del Pd. Torna alla Camera nel 2013, sempre tra i dem, e viene scelto come sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri (con delega all’Editoria e all’attuazione del programma di governo) dal premier Enrico Letta. Nel 2014, con Renzi a Palazzo Chigi, è sottosegretario all’Economia e alle Finanze. L’incarico dura solo qualche mese, perché lo stesso anno diventa vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Nel 2018 corre come candidato governatore per l’Abruzzo, ma viene sconfitto da Marco Marsilio. Dal 2020 al 2022 è stato commissario straordinario del governo per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 2016 e 2017, dal 2022 al 2026 è commissario per la ricostruzione post sisma e per l’emergenza frana sull’isola di Ischia. Ad appoggiarlo ci sono sette liste: Pd, M5s, Avs, Chieti Viva con Legnini, Chieti per Chieti, Polo civico De Cesare e Legnini sindaco Chieti 2026.
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Cristiano Sicari
Il centrodestra non si presenta unito a Chieti. Per le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati, oltre che per Chieti Progetto, corre Cristiano Sicari. Avvocato, 61 anni, si presenta come candidato civico “espressione della società civile”. Nel 2015 è stato presidente del consiglio di amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino.
Mario Colantonio
La Lega appoggia Mario Colantonio, insieme ad Azione politica e Unione di Centro. Nato nel 1965, a lungo ha ricoperto vari incarichi negli uffici amministrativi locali: è stato funzionario tecnico per la Provincia di Chieti, assessore della giunta Di Primio e membro (per quattro volte) del Consiglio comunale. Si è già candidato nel 2020.
Giancarlo Cascini
Giancarlo Cascini è il candidato di Chieti in Comune. Settantadue anni, è medico di medicina generale in pensione, ex medico del lavoro per ENI con incarichi svolti Paesi come Congo, Libia, Iraq e Nigeria. È stato segretario della sezione PDS di Chieti Scalo ed è stato eletto consigliere comunale nella lista dello stesso partito dal 1995 al 2000. Dal 2020 ha ricoperto l’incarico di assessore nella giunta Ferrara in rappresentanza del MoVimento 5 Stelle, ruolo dal quale si è dimesso nel 2021 per ragioni legate agli impegni professionali e a valutazioni politiche.
Alessandro Carbone
In lizza c’è anche Alessandro Carbone, il più giovane tra i candidati (è nato nel 1980). Ha lavorato come consulente finanziario in società come Deloitte Financial Advisory Service, come Export manager nel settore dell’abbigliamento e imprenditore nel settore delle assicurazioni in Generali Italia. Dal 2010 al 2015 è stato consigliere comunale di Chieti, anche come capogruppo, e presidente della Commissione Bilancio del Comune. È professore di Corporate Finance. A sostenerlo ci sono le liste Chieti al Centro, Chieti sceglie, Chieti Scalo Noi e Liberali per Chieti.
Olinto Amoroso
Si candida anche Olinto Amoroso, alla guida della lista Rinascita per Chieti. Cinquantuno anni, è operatore della sicurezza privata e dirigente sindacale.
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