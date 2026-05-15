Elezioni comunali ad Avellino, chi sono i candidati sindaco

Per le elezioni comunali del 2026, ad Avellino i candidati alla carica di sindaco sono tre - una donna e due uomini – e a sostenerli ci sono in totale quindici liste. I nomi in corsa, in ordine alfabetico, sono: Gianluca Festa (civico sostenuto da Lega e Udc), Laura Nargi (civica sostenuta da Forza Italia e Fratelli d'Italia) e Nello Pizza (centrosinistra). Festa e Nargi hanno già indossato la fascia di primo cittadino e rappresentano due porzioni diverse del centrodestra, mentre Pizza è il nome che ha unito il Campo largo. A supporto del penalista Nello Pizza ci sono sei liste, cinque sostengono invece la sindaca uscente Laura Nargi e quattro l'ex primo cittadino Gianluca Festa. Nel capoluogo irpino, i candidati alla carica di consiglieri comunali sono 480 e i seggi disponibili sono 32.

Per approfondire: Comunali, lo speciale di Sky TG24 sulle elezioni