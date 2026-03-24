Daniela Santanchè, chi è la ministra del Turismo a rischio dimissioni

All'attività imprenditoriale e politica si sono affiancate diverse inchieste giudiziarie legate soprattutto alla gestione delle sue ex società, da cui è uscita dopo la nomina di Palazzo Chigi. A inizio luglio 2024, la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la presunta falsificazione dei bilanci di Visibilia Editore, Visibilia srl e Visibilia Editrice. Secondo l'accusa, tra il 2016 e il 2022 l'esponente di FdI avrebbe manipolato i bilanci per nascondere perdite e crediti inesistenti, evitando così il fallimento.