Santanchè dopo le dimissioni: "Grazie alla squadra del ministero"

Daniela Santanchè riappare sorridente per la prima volta sui social, dopo le dimissioni dal ministra del Turismo rassegnate giovedì in serata, per ringraziare la "fantastica squadra" dei collaboratori del MiTur. "Ognuno - dice in un video postato su X - ci ha messo passione, volontà, determinazione e siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, perché io ritengo che da soli non si vince mai e credo che il ministero del Turismo, per carità, con i nostri limiti in questi anni ha lavorato veramente bene". "Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra".