Santanchè dopo le dimissioni: "Grazie alla squadra del ministero, da soli non si vince"Politica
L'ex ministra del Turismo con un videomessaggio sui social ringrazia la "fantastica squadra" dei collaboratori del MiTur: "Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra"
Daniela Santanchè riappare sorridente per la prima volta sui social, dopo le dimissioni dal ministra del Turismo rassegnate giovedì in serata, per ringraziare la "fantastica squadra" dei collaboratori del MiTur. "Ognuno - dice in un video postato su X - ci ha messo passione, volontà, determinazione e siamo stati in questi tre anni e mezzo una squadra, perché io ritengo che da soli non si vince mai e credo che il ministero del Turismo, per carità, con i nostri limiti in questi anni ha lavorato veramente bene". "Mi ricorderò di ognuna di queste persone, perché la vita è lunga e bisogna sempre ricordarsi di essere insieme, di essere una squadra".
Il bilancio della ministra
L'ex ministra del Turismo nel videomessaggio prosegue: "Voglio veramente ringraziare tutti i collaboratori del ministero del Turismo. Vorrei ringraziarli uno per uno. Voglio ringraziare dal Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, all'Ufficio Stampa, al Portavoce, alla Segreteria, al Capo dell'Ufficio Legislativo, a tutti coloro che hanno lavorato". E facendo un bilancio spiega che crede di aver lavorato bene in questi 3 anni e mezzo: "Il merito non va a me, va a questa squadra fantastica che voglio ringraziare personalmente". Poi la raccomandazione: "Bravi, continuate a lavorare così, continuate a portare avanti il ministero del Turismo, perché, come abbiamo sempre detto, è importante per la crescita della nostra economia nazionale".
Approfondimento
Daniela Santanchè si è dimessa: "Abituata a pagare conti"
©Ansa
Daniela Santanchè e il caso Visibilia: cosa è successo
Nel giugno 2023 la trasmissione 'Report' diffondeva la notizia di indagini a carico della ministra del Turismo per una gestione scorretta dei conti del gruppo Visibilia, da lei fondato. Lei negava, ma poi è emerso come fosse iscritta nel registro degli indagati della Procura di Milano dall'ottobre 2022. Nel gennaio 2025 è stato disposto il rinvio a giudizio. Il 20 maggio l'udienza preliminare per il filone sulle presunte irregolarità legate alla cassa integrazione ottenuta per 13 dipendenti durante il Covid