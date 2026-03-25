Dimissioni Santanchè, la lettera a Giorgia Meloni: "Obbedisco"

La ormai ex ministra del Turismo motiva la sua scelta e spiega le ragioni che l'hanno spinta prima a rifiutare il passo indietro e poi, invece, a farlo ascolta articolo

La versione finale e definitiva di Daniela Santanché e le sue dimissioni ufficiali da ministra del Turismo arrivano con una lettera pubblicata indirizzata a Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio che nella serata di martedì 24 marzo l'aveva invitata a dimettersi con una nota ufficiale. "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione", esordisce la ministra del Turismo dimissionaria. "Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del Turismo".

"Certificato penale immacolato" Santanchè spiega cosa l'ha spinta alla decisione, ribadendo la sua innocenza rispetto ai fatti che le vengono contestati: "Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna", spiega Santanchè. "Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio". Potrebbe interessarti Daniela Santanchè si è dimessa. Nordio: "Vado avanti". LIVE