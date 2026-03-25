Cosa succede in caso di dimissioni della ministra Santanchè: le tappe

Intanto le opposizioni hanno presentato al Senato e alla Camera una mozione di sfiducia nei confronti della ministra del Turismo, Daniela Santanché. E a inizio seduta a Palazzo Madama, oggi, hanno chiesto di poter discutere al più presto proprio la mozione di sfiducia.

In aula è intervenuto per primo il capogruppo del M5s, Luca Pirondini chiedendo che la premier si assuma la responsabilità per "mettere fine a questo balletto indecente". Per il Pd, il senatore Antonio Nicita ha puntato il dito sul "documento inedito" con cui ieri la presidente del Consiglio ha sollecitato le dimissioni di Santanché, chiedendo quindi di sapere: "Che cosa è cambiato oggi rispetto al luglio 2023, al luglio 2024 e al febbraio 2025 quando sono state respinte dal Parlamento le dimissioni di Santanchè? Per capire sè un chiarimento o semplicemente se come diceva Churchill 'quando sei in grande difficoltà prendi un gatto morto e buttalo sul tavolo".

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