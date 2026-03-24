Delmastro-Bartolozzi: da Schlein a Conte, tutte le reazioni politiche

Quelle di Bartolozzi e Delmastro sono "dimissioni tardive. Meloni avrebbe dovuto pretenderle subito. E poi capri espiatori facili, di una sconfitta che è tutta di Meloni". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a DiMartedì. "Il caso Delmastro è gravissimo e penso che dobbiamo continuare a seguirne gli sviluppi perché non è credibile che un sottosegretario alla Giustizia fondi una società con la figlia di una persona già indagata e poi condannata per mafia per essere prestanome del clan Senese" e lui "non lo sa con chi sta fondando la società", ha continuato la leader dem. "Tra l'altro - aggiunge - pare che non abbia dichiarato la partecipazione a questa società come da obblighi di trasparenza e pare che le foto siano successiva alla condanna in appello di questo soggetto, quindi è gravissimo e sono appunto dimissioni che arrivano tardive perché subito Meloni avrebbe dovuto pretenderle".

"Delmastro è lo stesso che è stato condannato per aver utilizzato delle informazioni coperte da segreto per passarle a Donzelli affinché attaccasse noi in aula. Meloni deve smettere di difendere i suoi e cominciare a difendere gli interessi degli italiani", conclude Schlein.