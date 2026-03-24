Governo, si dimettono Delmastro e Bartolozzi

Terremoto al ministero della Giustizia, il giorno dopo il referendum. In poche ore si sono dimessi il sottosegretario Andrea Delmastro e il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Entrambi nel pomeriggio hanno avuto un colloquio in via Arenula con il Guardasigilli Carlo Nordio. In una nota Delmastro ha spiegato: "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Poco dopo anche il capo di gabinetto del ministero, Giusi Bartolozzi, si è dimessa.