All'indomani del referendum, il sottosegretario si è dimesso con una nota, dopo aver incontrato il ministro Nordio. Ha consegnato le sue dimissioni anche la capo di gabinetto del ministero Bartolozzi
"Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Questa la nota con cui Andrea Delmastro Delle Vedove si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia, all'indomani del referendum sulla Giustizia. Poco dopo si è dimessa anche la capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi.
Ansa/Sky TG24
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