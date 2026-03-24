"Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Questa la nota con cui Andrea Delmastro Delle Vedove si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia, all'indomani del referendum sulla Giustizia. Poco dopo si è dimessa anche la capo di gabinetto del ministero Giusi Bartolozzi.