Andrea Delmastro, chi è l'ex sottosegretario alla Giustizia di FdI

La festa era stata organizzata dalla sindaca di Rosazza, Francesca Delmastro, sorella dell'allora sottosegretario alla Giustizia. Andrea Delmastro ha fatto di sapere di non aver nemmeno visto l'arma e di essere già “andato via” quando si è verificato l’incidente. “Ero a 300 metri di distanza, nel piazzale. Quando sono rientrato ho sentito la moglie del mio agente urlare. Poi mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola", ha detto in un'intervista al Corriere della Sera.