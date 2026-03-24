Dimissioni Delmastro, le tappe della vicenda sul sottosegretario

La vicenda che ha portato alle dimissioni di Delmastro (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) è scoppiata a pochi giorni dal voto per il referendum. Il sottosegretario alla Giustizia di Fratelli d'Italia avrebbe avuto quote di una società proprietaria di un ristorante romano, insieme alla figlia diciottenne di Mauro Caroccia, prestanome del potente clan mafioso dei Sese, condannato in via definitiva per reati di camorra. Con Delmastro sarebbero entrati in società altri 3 esponenti del partito che una volta appreso della condanna avrebbero venduto le quote della Bisteccheria d'Italia. Ricostruiamo le tappe del caso