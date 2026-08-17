Tajani: "Valutiamo quando riaprire Schengen, Ceuta preoccupa ancora"

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Lo speciale sull'emergenza migranti a Ceuta
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Italia-Spagna, Tajani: "Valutiamo quando riaprire Schengen, Ceuta ancora preoccupante"

Politica

Ceuta resta al centro dell'attenzione del governo italiano. "La situazione resta molto preoccupante", ha detto il ministro degli Esteri Tajani. La riapertura dei confini sarà quindi valutata in base all'evoluzione della situazione. Restano aperti anche i colloqui con la Germania sulla gestione dei migranti: Berlino vorrebbe trasferire in Italia persone entrate come primo approdo. Un'ipotesi respinta dal governo, mentre prosegue il confronto tra i tecnici dei due Paesi. Intanto si avvicina settembre, con i dossier chiave dell'autunno politico. Sul tavolo la manovra economica, ultima prima delle elezioni.

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