Kiev, drone russo colpisce un distributore: 4 feriti

Un drone russo ha colpito un distributore di carburante nel sud-ovest di Kiev, provocando un incendio e ferendo quattro persone, secondo il sindaco Vitali Klitschko e la compagnia Ukrnafta. Almeno un veicolo è stato distrutto. Da quasi due settimane la capitale ucraina è sottoposta ad attacchi quasi continui con droni, diretti soprattutto contro magazzini e strutture industriali.
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