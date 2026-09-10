Kiev, drone russo colpisce un distributore: 4 feriti

Un drone russo ha colpito un distributore di carburante nel sud-ovest di Kiev, provocando un incendio e ferendo quattro persone, secondo il sindaco Vitali Klitschko e la compagnia Ukrnafta. Almeno un veicolo è stato distrutto. Da quasi due settimane la capitale ucraina è sottoposta ad attacchi quasi continui con droni, diretti soprattutto contro magazzini e strutture industriali.