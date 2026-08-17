Lettonia: "Minsk usa i migranti per minare le elezioni"

Il presidente lettone Edgars Rinkēvičs accusa la Bielorussia di sfruttare la pressione migratoria per influenzare indirettamente le elezioni del 3 ottobre, alimentando insicurezza tra la popolazione. Durante una visita al confine, ha definito la crisi una possibile forma di pressione ibrida. Le autorità lettoni hanno inoltre scoperto un tunnel sotto il confine, mentre Riga e la NATO monitorano le attività militari bielorusse.